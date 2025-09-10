Убийство Ирины Заруцкой: Трамп требует смертной казни для преступника

Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. После содеянного тот заслуживает только смерти, отмечает глава Белого дома.

В своей заметке в соцсети Truth Social президент США назвал Брауна "животным, жестоко убившим прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности".

Трамп требует смертной казни для убийцы Ирины Заруцкой Фото: Truth Social / Donald Trump

Напомним, в августе этого года американец зарезал в трамвае 23-летнюю беженку из Украины. Это произошло в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), куда Ирина Заруцкая вместе с семьей переехала после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине и обещал разобраться в этом деле.

Также Фокус сообщал, что убийце украинской беженки грозит смертная казнь. В штате Северная Каролина казни не проводились почти десять лет — но, если суд признает Декарлоса Брауна виновным в федеральном преступлении, ему может грозить именно смертный приговор.

Заметим, что фигурант дела об убийстве Заруцкой — бездомный 34-летний гражданин США Декарлос Браун — арестовывался по меньшей мере 14 раз по различным обвинениям, включая кражу, вооруженное ограбление, взлом, нападение и угрозы. В 2014 году Браун отбыл пятилетний срок за вооруженное ограбление и вскоре снова был арестован за нападение на сестру.