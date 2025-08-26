Мог уже 8 месяцев сидеть за решеткой: американец зарезал в трамвае 23-летнюю беженку из Украины

Молодая девушка недавно переехала в США из-за войны, мечтая о новой жизни. Однако вечером 22 августа она погибла от рук бездомного, который неоднократно нарушал закон, но с него снимали обвинения.

Незадолго до 22:00 в пятницу в полицию поступил вызов, сообщалось о нападении. Приехав на место происшествия, правоохранители нашли жертву с ножевыми ранениями. Медики констатировали смерть. Об этом заявили в Управлении полиции Шарлотт-Мекленбурга.

Сразу отмечалось, что причастный к нападению человек находится под стражей. Дело поручили детективам отдела по расследованию убийств.

Впоследствии в ведомстве уточнили, что жертва — это 23-летняя Ирина Заруцкая, а подозреваемый — 34-летний Декарлос Браун-младший. Предполагаемого нападавшего доставили в больницу с травмами, полученными во время инцидента, которые не угрожали его жизни. Его пообещали арестовать после выписки.

Фото Ирины Заруцкой, опубликованное знакомыми ее семьи Фото: gofundme.com

Брауна обвиняют в убийстве первой степени. О трагедии известили семью погибшей.

Друзья семьи Заруцкой сообщили, что девушке было 23 года, и она недавно перебралась в США, спасаясь от войны в Украине и мечтая о новой жизни.

"К сожалению, ее жизнь трагически оборвалась. Это невосполнимая потеря для всей семьи", — отметили знакомые.

Ирине Заруцкой было всего 23 года Фото: gofundme.com

Они открыли сбор, чтобы поддержать семью в трудный период. Из 20 тысяч долларов было собрано уже 16,5 тысячи.

Репортер WSOC-TV Джо Бруно со ссылкой на полицию заявил в соцсетях, что на момент нападения девушка находилась в трамвае. В то же время Браун, по его словам, только в январе этого года был арестован за злоупотребление горячей линией 911.

Мужчина позвонил в службу спасения из больницы и заявлял об "искусственном материале", который якобы контролировал, когда он ест, ходит и разговаривает. Офицер ответил, что это — медицинская проблема, и правоохранители не могут с этим помочь, но Браун продолжал звонить.

Фото Декарлоса Брауна-младшего Фото: WSOC-TV

Американцу, который согласно документам является бездомным, предъявили уголовное обвинение. Однако судья Тереза Стокс освободила его из тюрьмы без залога, взяв лишь письменное обещание явиться на суд.

В прошлом месяце предоставленный государством адвокат поставил под сомнение психическую способность Брауна продолжать судебный процесс. Другой судья, Рой Виггинс, назначил соответствующую экспертизу, но обвиняемый продолжал находиться на свободе.

В издании The Charlotte Observer проинформировали, что Брауна неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Среди объявленных ему обвинений — кража, ограбление с оружием, угрозы. Однако почти все обвинения были сняты. По данным СМИ, во время случая со звонками на 911 мужчина добивался, чтобы офицеры занялись "рукотворным" материалом внутри его тела.

О том, что погибшая — украинка, пишут в The New York Post. Отмечается, что ее дом был разрушен в результате войны.

