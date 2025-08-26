Мог уже 8 месяцев сидеть за решеткой: американец зарезал в трамвае 23-летнюю беженку из Украины
Молодая девушка недавно переехала в США из-за войны, мечтая о новой жизни. Однако вечером 22 августа она погибла от рук бездомного, который неоднократно нарушал закон, но с него снимали обвинения.
Незадолго до 22:00 в пятницу в полицию поступил вызов, сообщалось о нападении. Приехав на место происшествия, правоохранители нашли жертву с ножевыми ранениями. Медики констатировали смерть. Об этом заявили в Управлении полиции Шарлотт-Мекленбурга.
Сразу отмечалось, что причастный к нападению человек находится под стражей. Дело поручили детективам отдела по расследованию убийств.
Впоследствии в ведомстве уточнили, что жертва — это 23-летняя Ирина Заруцкая, а подозреваемый — 34-летний Декарлос Браун-младший. Предполагаемого нападавшего доставили в больницу с травмами, полученными во время инцидента, которые не угрожали его жизни. Его пообещали арестовать после выписки.
Брауна обвиняют в убийстве первой степени. О трагедии известили семью погибшей.
Друзья семьи Заруцкой сообщили, что девушке было 23 года, и она недавно перебралась в США, спасаясь от войны в Украине и мечтая о новой жизни.
"К сожалению, ее жизнь трагически оборвалась. Это невосполнимая потеря для всей семьи", — отметили знакомые.
Они открыли сбор, чтобы поддержать семью в трудный период. Из 20 тысяч долларов было собрано уже 16,5 тысячи.
Репортер WSOC-TV Джо Бруно со ссылкой на полицию заявил в соцсетях, что на момент нападения девушка находилась в трамвае. В то же время Браун, по его словам, только в январе этого года был арестован за злоупотребление горячей линией 911.
Мужчина позвонил в службу спасения из больницы и заявлял об "искусственном материале", который якобы контролировал, когда он ест, ходит и разговаривает. Офицер ответил, что это — медицинская проблема, и правоохранители не могут с этим помочь, но Браун продолжал звонить.
Американцу, который согласно документам является бездомным, предъявили уголовное обвинение. Однако судья Тереза Стокс освободила его из тюрьмы без залога, взяв лишь письменное обещание явиться на суд.
В прошлом месяце предоставленный государством адвокат поставил под сомнение психическую способность Брауна продолжать судебный процесс. Другой судья, Рой Виггинс, назначил соответствующую экспертизу, но обвиняемый продолжал находиться на свободе.
В издании The Charlotte Observer проинформировали, что Брауна неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Среди объявленных ему обвинений — кража, ограбление с оружием, угрозы. Однако почти все обвинения были сняты. По данным СМИ, во время случая со звонками на 911 мужчина добивался, чтобы офицеры занялись "рукотворным" материалом внутри его тела.
О том, что погибшая — украинка, пишут в The New York Post. Отмечается, что ее дом был разрушен в результате войны.
