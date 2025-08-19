Известную блогершу нашли мертвой в собственной машине: ей было 33 года (фото)

Звезду социальных сетей с миллионной аудиторией Арьелу Ла Лангосту нашли мертвой в собственном автомобиле в Нью-Йорке, США. Полиция квалифицирует инцидент, случившийся 17 августа, как умышленное убийство.

Бездыханное тело известной американской блогерши Арьелы Ла Лангосты (настоящее имя — Арьела Мехия-Поланко) нашли в автомобиле на автостраде Cross County Parkway. Об этом сообщило в Facebook управление полиции округа Вестчестер.

По результатам предварительного расследования установлено, что 33-летняя модель погибла от огнестрельных ранений.

"Ее смерть не была случайной", — говорится в официальном заявлении полиции.

Неожиданная слава

Арьела Ла Лангоста имела более 566 тысяч подписчиков в Instagram, где регулярно публиковала контент о моде. Известность в 2023 году ей принесло участие в видеоклипе "Wapae" рэпера Tekashi 6ix9ine.

Музыкант одним из первых отреагировал на смерть подруги в своих социальных сетях. В серии видео в Instagram исполнитель назвал блогершу замечательной женщиной и королевой Нью-Йорка. "Ты поддерживала меня во всем", — вспомнил Tekashi 6ix9ine в своем посте, прикрепив любимую песню покойной — хит группы Aventura "Obsesión", гремевший в начале 2000-х.

Арьела Ла Лангоста имела более 566 тысяч подписчиков в Instagram Фото: Instagram

"Моя сестра. Нью-Йорк уже никогда не будет таким же. Я любил тебя", — добавил рэпер.

Позже артист опубликовал еще несколько видео с моделью, написав на испанском "Yo te ame" и "Mi nogra", что переводится как "Я люблю тебя" и "Моя жена".

Заявление коллег

Администрация ресторана Ikon New York в районе Инвуд, где работала блогерша, также почтила ее память.

"Сегодня мы потеряли нашу яркую звезду. Наши сердца разбиты. Твоя радость, твоя скромность и то, с какой заботой ты относилась ко всем, всегда выделяло тебя среди других", — написали представители заведения в Instagram.

Администрация ресторана Ikon New York почтила память блогерши в социальных сетях Фото: Instagram

Ресторан также объявил о временном закрытии — "из уважения к одному из членов команды, который ушел в мир иной".

