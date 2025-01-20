Речь идет о голубом "Запорожце", который Куценко приобрел в 2019 году.

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Вчера, 19 января, в Москве на Кутузовском проспекте в припаркованном автомобиле, который принадлежит актеру Гоше Куценко, было найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Машина, ставшая местом преступления, является голубым "Запорожцем", который Куценко приобрел в 2019 году и использовал как ностальгический транспорт, об этом пишет российский телеграм-канал Mash.

По словам местных жителей, автомобиль уже два года стоял брошенным во дворе жилого дома, а дверь оставалась открытой. Тело женщины было подброшено в салон машины.

В машине российского актера Гоши Куценко нашли труп женщины в машине российского актера Гоши Куценко Фото: t.me/mash

Как сообщает Московская прокуратура, подозреваемый в убийстве — 30-летний Альберт Абдуллин, который уже задержан. Мужчина зарезал свою знакомую после конфликта, возникшего во время застолья.

По словам следователей, убийство произошло в ночь с 18 на 19 января. Абдуллин продолжал ссориться с женщиной на улице и несколько раз ударил ее ножом.

На теле женщины было обнаружено по меньшей мере 12 ножевых ран. Убитая была найдена в "Запорожце" только на следующий день. Мотивы преступления и личность женщины пока не установлены.

Как отметили в Следственном комитете, "Запорожец" был заперт на момент преступления, дверь открыли для того, чтобы оставить труп. Расследование продолжается, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство" УКУ.

Позиция Гоши Куценко относительно войны в Украине

Гоша Куценко, российский актер, певец и режиссер, неоднократно высказывал свое отношение к Украине, в которой он родился и вырос. Последние события, включая его участие в концертном мероприятии на оккупированном Донбассе, в очередной раз подтвердили его политическую позицию, враждебную к Украине.

Хотя Куценко родился в Запорожье и получал образование во Львове. После посещения оккупированного Крыма и поддержки пропагандистских мероприятий на Донбассе, его имя было внесено в список "Миротворец". Актер неоднократно демонстрировал позицию, которая указывает на поддержку российских захватчиков.

Напомним, ранее мы писали, что умерла российская актриса Евгения Добровольская, вторая жена Михаила Ефремова.

Кроме этого, Фокус писал, что российская модель бросила футболиста Мудрика после допинг-скандала.