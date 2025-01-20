Йдеться про блакитний "Запорожець", який Куценко придбав 2019 року.

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Учора, 19 січня, в Москві на Кутузовському проспекті в припаркованому автомобілі, який належить акторові Гоші Куценку, було знайдено тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Машина, що стала місцем злочину, є блакитним "Запорожцем", який Куценко придбав 2019 року і використовував як ностальгічний транспорт, про це пише російський телеграм-канал Mash.

За словами місцевих жителів, автомобіль уже два роки стояв покинутим у дворі житлового будинку, а двері залишалися відчиненими. Тіло жінки було підкинуто в салон машини.

У машині російського актора Гоші Куценка знайшли труп жінки в машині російського актора Гоші Куценка Фото: t.me/mash

Як повідомляє Московська прокуратура, підозрюваний у вбивстві — 30-річний Альберт Абдуллін, якого вже затримано. Чоловік зарізав свою знайому після конфлікту, що виник під час застілля.

За словами слідчих, убивство сталося в ніч із 18 на 19 січня. Абдуллін продовжував сваритися з жінкою на вулиці і кілька разів ударив її ножем.

На тілі жінки було виявлено щонайменше 12 ножових ран. Убиту було знайдено в "Запорожці" тільки наступного дня. Мотиви злочину та особу жінки поки що не встановлено.

Як зазначили в Слідчому комітеті, "Запорожець" був замкнений на момент злочину, двері відчинили для того, щоб залишити труп. Розслідування триває, кримінальну справу порушено за статтею "Вбивство" ККУ.

Позиція Гоші Куценка щодо війни в Україні

Гоша Куценко, російський актор, співак і режисер, неодноразово висловлював своє ставлення до України, в якій він народився і виріс. Останні події, включно з його участю в концертному заході на окупованому Донбасі, вкотре підтвердили його політичну позицію, ворожу до України.

Хоча Куценко народився в Запоріжжі та здобував освіту у Львові. Після відвідин окупованого Криму та підтримки пропагандистських заходів на Донбасі, його ім'я було внесено до списку "Миротворець". Актор неодноразово демонстрував позицію, яка вказує на підтримку російських загарбників.

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