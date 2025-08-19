Відому блогерку знайшли мертвою у власній машині: їй було 33 роки (фото)

Зірку соціальних мереж з мільйонною аудиторією Ар'єлу Ла Лангосту знайшли мертвою у власному автомобілі в Нью-Йорку, США. Поліція кваліфікує інцидент, що трапився 17 серпня, як навмисне вбивство.

Бездиханне тіло відомої американської блогерки Ар'єли Ла Лангости (справжнє ім'я — Ар'єла Мехія-Поланко) знайшли в автомобілі на автостраді Cross County Parkway. Про це повідомило у Facebook управління поліції округу Вестчестер.

За результатами попереднього розслідування встановлено, що 33-річна модель загинула від вогнепальних поранень.

"Її смерть не була випадковою", — йдеться в офіційній заяві поліції.

Несподівана слава

Ар'єла Ла Лангоста мала понад 566 тисяч підписників в Instagram, де регулярно публікувала контент про моду. Популярність у 2023 році їй принесла участь у відеокліпі "Wapae" репера Tekashi 6ix9ine.

Музикант одним з перших відреагував на смерть подруги в своїх соціальних мережах. У серії відео в Instagram виконавець назвав блогерку чудовою жінкою та королевою Нью-Йорка. "Ти підтримувала мене у всьому", — згадав Tekashi 6ix9ine у своєму пості, прикріпивши улюблену пісню покійної — хіт групи Aventura "Obsesión", що гримів на початку 2000-х.

Ар'єла Ла Лангоста мала понад 566 тисяч підписників в Instagram Фото: Instagram

"Моя сестра. Нью-Йорк уже ніколи не буде таким самим. Я любив тебе", — додав репер.

Пізніше артист опублікував ще кілька відео з моделлю, написавши іспанською "Yo te ame" і "Mi nogra", що перекладається як "Я кохаю тебе" та "Моя дружина".

Заява колег

Адміністрація ресторану Ikon New York в районі Інвуд, де працювала блогерка, також вшанувала її пам'ять.

"Сьогодні ми втратили нашу яскраву зірку. Наші серця розбиті. Твоя радість, твоя скромність і те, з якою турботою ти ставилася до всіх, завжди виділяло тебе серед інших", — написали представники закладу в Instagram.

Адміністрація ресторану Ikon New York вшанувала пам'ять блогерки в соціальних мережах Фото: Instagram

Ресторан також оголосив про тимчасове закриття — "з поваги до одного з членів команди, який пішов у засвіти".

