"Була в депресії": друг розкрив правду про загибель Нати Лайм, яка стрибнула з балкона у Дубаї

Відома українська блогерка Наталія Любаренко, більш відома під псевдонімом Ната Лайм, стрибнула з балкона у Дубаї. Свого часу розважальні відео інтернет-знаменитості у YouTube та Instagram переглядали мільйони глядачів — переважно підлітки. Втім, у кінці 2020 року вона раптом зникла з публічного простору.

Друг покійної, блогер Євген Білозеров, першим офіційно повідомив про смерть Нати Лайм, аби розвіяти всі чутки. Напередодні у мережі з’явилась фотографія її могили з табличкою українською мовою та свіжими квітами. У розмові з Фокусом він вперше розповідає, що насправді сталося.

За словами Євгена, 31-річна Наталія загинула внаслідок падіння з балкона в Дубаї. Перед цим у дівчини була депресія, вона навіть працювала з психологом, аби вийти з важкого стану, але марно.

Остання зустріч

"Оскільки я живу в Харкові, а вона — у Києві, то ми не так часто бачились, як хотілось би. Остання зустріч була в кінці минулого року, — розповідає Євген. — Зустріч на трьох: вона, її чоловік та я. Тоді ми ходили на квест, після сиділи в їхньому улюбленому кафе. Якби хтось сказав тоді, що це наша остання зустріч, я б ніколи не повірив. Вона здавалась такою життєрадісною. Разом з чоловіком будували плани. У той день показали мені їх майбутню стоматологію, де йшов ремонт".

Євген Білозеров розповів подробиці загибелі Нати Лайм

За словами блогера, вже тоді Любаренко переживали глибоку емоційну кризу, але старанно приховувала свій стан від довколишніх.

"На жаль, я не знав, що вже тоді Ната перебувала в депресії. Мабуть, погано вмію зчитувати людей. Про її стан розповів чоловік (Артем Любаренко — Ред.) вже після трагічного випадку. За його словами, Ната займалась з психологом. Втім, в голові не вкладається, що це могло саме так закінчитись. Про причину депресії мені важко сказати. Але, як виявилось, частково через це вона припинила знімати відео у кінці 2020 року", — додає він.

Жила у Києві

Блогер стверджує, що його подруга жила у Києві, але з міркувань безпеки часто виїжджала за кордон. Її коханий залишався в Україні.

"Ми часто переписувались. Вона періодично підкидувала ідеї для нових відео. Ділилась фотографіями ремонту в клініці. Вона інколи виїжджала за кордон, оскільки не відчувала себе в безпеці, але поверталась. Чоловік залишався тут", — додає Білозеров.

Наталія Любаренко переживала депресію, але про це знали тільки найближчі люди

За його словами, коханий покійної зателефонував йому на наступний день після трагедії.

"Шокуюча новина — як грім, серед ясного неба. Тоді було більше питань, ніж відповідей. Через день знову списались. Я запитав, чи буде він писати про це публічно, бо у Нати доволі велика аудиторія. Сказав, що не буде приховувати факт її смерті, і якщо хтось запитає — буде казати, як є, але писати про це в інтернеті (скажімо, на її сторінці) не бачить сенсу, оскільки Ната останні 4 роки уникала публічності. Це здавалось цілком логічним, тому про смерть знали лише родичі та близькі друзі", — додає Євген.

Чутки про трагедію

Блогер пояснює, що про трагедію стало відомо тільки зараз, бо хтось опублікував місце поховання Наталії у TikTok.

"Вчора ми (з чоловіком Наталії — Ред.) знову списалися щодо посту з офіційною інформацією, оскільки всі дотичні соціальні мережі (його сторінка, сторінка клініки, моя сторінка, родичів Нати) розривалась питаннями. Дійшло до того, що люди почали будувати найбезглуздіші теорії її зникнення. Артем попросив, щоб я про це написав у себе, бо він, як і Ната, перестав бути публічним з 2020-го", — зазначає Білозеров.

Блогер підтвердив, що Наталію Любаренко поховали в Україні. У неї не було дітей.

Могила Нати Лайм

Напередодні 21-річна Мілена Долганова, одна з учасниць вечірки, після якої українська модель Марія Ковальчук отримала важкі травми, розказала свою версію подій. У розмові з Фокусом дівчина заперечила інформацію, яка з’явилась в українських медіа про її вік та громадянство.