Стрибнула з балкона в Дубаї: загинула 31-річна українська блогерка — усі деталі (фото)

На 32-му році життя померла українська блогерка Ната Лайм (Наталія Любаренко), яка тривалий час жила в ОАЕ. Вона була відома аудиторії завдяки своїм відео на YouTube. Проте ще у грудні 2021-го дівчина повністю зникла з медіапростору.

Related video

Про раптову загибель інтернет-зірки повідомив її друг Женя Білозеров. За його словами, Ната Лайм випала з балкона, унаслідок чого загинула.

"У це важко повірити, але це правда. Ще зовсім недавно ми бачилися, сміялися, згадували минуле. Наташа завжди була доброю, світлою та щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною — що і притягувало до неї мільйони людей. Останнім часом вона свідомо відходила від публічності, тож про трагічний нещасний випадок знали лише близькі. Але тепер, коли це з’явилося в інтернеті, я хочу, аби ви закарбували в памʼяті всі теплі спогади, які вона дарувала своїми відео. Наташі дуже не вистачатиме", — написав Білозеров.

Померла Ната Лайм: версії

У коментарях друг загиблої блогерки додав, що вона випала з балкона. Втім, залишається загадкою, чи свідомо блогерка вирішила вкоротити собі віку.

Перші чутки про смерть Нати Лайм з'явилися, коли мережею почали ширитися фото її могили. Судячи з кадрів, блогерка померла ще 29 квітня. Ймовірно, її поховали в Україні, судячи з лісистої місцевості та української мови на табличці.

Могила Нати Лайм Фото: соцмережі

Під останнім постом обранця покійної Артема Любаренка в Instagram українці намагаються дізнатися, що насправді трапилося з Лайм. А в TikTok з'явився нібито скріншот переписки з чоловіком, де він зазначає, що блогерка скоїла суїцид.

В Instagram загиблої 566 тисяч фоловерів, а на YouTube Лайм підписані понад 1,7 млн людей.

Ната Лайм у Дубаї у 2021 році Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українська модель Марія Ковальчук наголосила, що не вживала алкоголь та заборонені речовини ввечері, коли її побили до непритомності в Дубаї.