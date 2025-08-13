Учасниця "Супермами" Анастасія Скальницька розповіла про втрату дитини (фото)

Українська блогерка Анастасія Скальницька зізналася, що у 2021 році була вагітна хлопчиком, проте народила неживу дитину на пʼятому місяці. Досі вона хвилюється "по кожній дрібниці" через пережите горе.

Related video

Через генетичне відхилення (гастрошизис, підозра на синдром Дауна та інші проблеми) вагітність перервалася. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Тоді вона була вдруге вагітна від колишнього чоловіка Дмитра Талпи.

"І не буду брехати, це є в мене в голові! І я хвилююся по кожній дрібниці", — зізналася учасниця "Супермами".

До того блогерка народила доньку Мілану, але з її батьком з часом розійшлася.

Анастасія Скальницька розповіла про втрату дитини Фото: Скриншот из Telegram

Хто така Анастасія Скальницька

Вона прославилася, взявши участь у реаліті-шоу "Пара на мільйон", де вона була з відомим українським гумористом Марком Куцеваловим з "Ліги сміху". Посісти перше місце їм не вдалося, оскільки перемогу здобули Денис Семенець і Вікторія Шрамко. А стосунки Марка і Насті після шоу закінчилися. У підсумку їй вдалося стати відомою блогеркою та розвивати свій бізнес, повʼязаний з флористикою.

У 2023 році Анастасія вийшла заміж за бізнесмена Богдана Скальницького, а згодом народила йому сина.

Весілля Анастасії Скальницької Фото: Соцмережi

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анастасія Скальницька заявила, що відомий медик не має ліцензії пластичного хірурга.

Блогерка Тетяна Савіцька стала жертвою телефонних шахраїв, які ледь не взяли на неї кредит у розмірі 200 тисяч гривень.

Крім того, Стася Макєєва отримала велетенську фігурку Лабубу з троянд за понад 200 тисяч гривень.