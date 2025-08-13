Участница "Супермамы" Анастасия Скальницкая рассказала о потере ребенка (фото)
Украинская блогерша Анастасия Скальницкая призналась, что в 2021 году была беременна мальчиком, однако родила неживого ребенка на пятом месяце. До сих пор она волнуется "по каждой мелочи" из-за пережитого горя.
Из-за генетического отклонения (гастрошизис, подозрение на синдром Дауна и другие проблемы) беременность прервалась. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Тогда она была во второй раз беременна от бывшего мужа Дмитрия Талпы.
"И не буду врать, это есть у меня в голове! И я волнуюсь по каждой мелочи", — призналась участница "Супермамы".
До того блогерша родила дочь Милану, но с ее отцом со временем разошлась.
Кто такая Анастасия Скальницкая
Она прославилась, приняв участие в реалити-шоу "Пара на миллион", где она была с известным украинским юмористом Марком Куцеваловым из "Лиги смеха". Занять первое место им не удалось, поскольку победу одержали Денис Семенец и Виктория Шрамко. А отношения Марка и Насти после шоу закончились. В итоге ей удалось стать известным блогером и развивать свой бизнес, связанный с флористикой.
В 2023 году Анастасия вышла замуж за бизнесмена Богдана Скальницкого, а впоследствии родила ему сына.
