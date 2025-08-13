Брали кредит на 200 тысяч: украинская звезда сети стала жертвой телефонных мошенников

Украинская блогерша Татьяна Савицкая стала жертвой телефонных мошенников. Под видом Lifecell неизвестные люди выманили код, заблокировали номер звезды сети, получили доступ к банкам и мессенджерам и пытались оформить кредит на 200 000 грн.

Впрочем, Татьяна быстро среагировала: заблокировала номер и обратилась в киберполицию, о чем рассказала в своем Instagram.

"Голос уверен: "Савицкая Татьяна. Вас хотят взломать, сейчас мы отправим код подтвердите, что это вы, а не мошенник". И я, не имея никаких подозрений, потому что звонок и смс действительно от Lifecell, говорю "Окей", — рассказала блогерша.

Через несколько минут у Татьяны пропала связь и она поняла, что произошло что-то неладное. Впрочем, женщина решила не плакать, а быстро брать ситуацию в свои руки.

"Я понимаю, что паника и сопли мне не помогут", — вспомнила звезда соцсетей.

Татьяну Савицкую хотели обокрасть на 200 тысяч грн Фото: Instagram Татьяну Савицкую хотели обокрасть на 200 тысяч грн Фото: Instagram

За короткое время мошенники успели взломать банковские приложения Татьяны, Дію и мессенджеры.

"Звонит "ШвидкоГроші": заявка на кредит 200 000 грн уже оформлена, ждут подтверждения", — рассказывает Савицкая.

Блогерша переключила свои эмоции и начала активно действовать. Она позвонила на горячую линию оператора и сообщила о мошенничестве, позвонила также в банки, чтобы те заблокировали любые действия по ее картам. После этого Савицкая обратилась в полицию и киберполицию. На следующий день она сообщила, что доступы уже восстановлены, однако она не на шутку перенервничала.

