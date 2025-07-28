Интернет-мошенничество уже давно перестало быть примитивным явлением. Сегодня это сложные, технологически изощрённые атаки, основанные на детальном анализе поведения пользователей. Фокус спросил у эксперта о самых распространённых схемах и самых сложных для обнаружения ловушках.

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Среди наиболее распространенных схем Интернет-мошенничества, а также тех, которые сложнее всего выявить, выделяются фишинг и его вариации. Это одна из самых массовых форм атак, которая предусматривает получение персональных данных, рассказывает Фокусу юрист Марина Кузьменко. Однако такая форма обмана людей кибермошенниками — не единственная. Поэтому, обо всех самых распространенных схемах мошеннических операций с карточками - читайте дальше.

Будьте внимательны: самые распространенные схемы интернет-мошенничества

Как отметила юрист Grain Law Firm Марина Кузьменко, Интернет-мошенничество уже давно перестало быть примитивным явлением. Под прицелом оказывается каждый, кто пользуется гаджетами и онлайн-сервисами, независимо от возраста, профессии или уровня технической осведомленности.

Под прицелом кибермошенников оказывается каждый, кто пользуется гаджетами и онлайн-сервисами, Фото: meets.com

"Самое опасное в этом процессе — это скорость и гибкость, с которой злоумышленники адаптируются к новым условиям. Они меняют тактику в соответствии с общественными событиями, обновлениями в законодательстве или популярными трендами, из-за чего их деятельность довольно трудно заметить и предотвратить", — добавила юрист.

На просьбу Фокуса рассказать о самых распространенных схемах кибермошенников, Марина Кузьменко назвала те, с которыми сталкиваются пользователи ежедневно, а также на наиболее изощренные ловушки, которые труднее всего обнаружить в повседневной жизни.

Не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах и не переходите по сомнительным гиперссылкам

Среди наиболее распространенных схем интернет-мошенничества, а также тех, которые сложнее всего выявить, выделяются следующие:

Deepfake-видео и голосовое мошенничество

Одна из самых новых и опасных форм мошенничества — использование ИИ для создания поддельных видео или голоса. Злоумышленники могут воспроизвести голос вашего ребенка, руководителя или близкого человека и позвонить с просьбой срочно прислать деньги. В стрессовой ситуации трудно успеть критически оценить достоверность, особенно если все звучит чрезвычайно убедительно.

Смс- и мессенджер-мошенничество

Мошенники присылают короткие сообщения, побуждающие к действию: перейти по ссылке, позвонить по номеру, установить приложение. Часто злоумышленники маскируются под службы доставки, операторов мобильной связи или знакомых людей. Иногда они звонят и представляются сотрудниками банка, пытаясь "проверить операцию" или "заблокировать мошеннические действия" — и заставляют человека самостоятельно раскрыть конфиденциальные данные.

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Фишинг и его вариации

Это одна из самых массовых форм атак, которая предусматривает получение персональных данных пользователя: логинов, паролей, банковской информации, через поддельные сайты, письма или сообщения. Злоумышленники активно используют WhatsApp, Viber, Telegram и даже Instagram, отправляя сообщения якобы от "банка", "государственной службы" или "платформы доставки", с просьбой перейти по ссылке. Успешность такой атаки базируется на доверии к бренду или имени отправителя. С каждым годом фишинговые сообщения становятся все более реалистичными — с использованием официальных логотипов, правильных шрифтов и персонализированных обращений.

Не сообщайте конфиденциальной информации посторонним, в частности данные карты, логины и пароли к онлайн-банкингу

Мошеннические приложения и фейковые обновления

"Под видом полезных сервисов (VPN, антивирус, "Дія") мошенники распространяют программы, которые получают доступ к файлам, контактам, камерам или даже позволяют управлять устройством. Такие приложения могут выглядеть вполне официально и даже размещаться в Play Market или App Store", — предупреждает юрист.

Подмена контактов и сообщений

В некоторых случаях мошенники используют фишинговое ПО или уязвимости в телефонах, чтобы подменить реальные сообщения от банка, почтовых сервисов или знакомых. Человек получает смс, сообщение в Viber или Telegram, которое выглядит абсолютно правдоподобно с правильным логотипом, стилем, даже в той же цепочке сообщений.

"Часто такие фейковые сообщения содержат ссылки на сайты-клоны или QR-коды для "верификации", которые на самом деле ведут к потере доступа к аккаунту или списанию средств", — добавляет Марина Кузьменко.

Внимательно проверяйте URL-адрес сайта — даже одна лишняя буква может свидетельствовать о подделке Фото: The New York Post

Есть ли шанс вернуть деньги и поймать Интернет-мошенника

Как отметила специалист, в Украине фишинг и другие формы онлайн-мошенничества квалифицируют по нескольким статьям

Уголовного кодекса, среди которых ст. 190 УК Украины — мошенничество; ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и тому подобное.

Расследование интернет-мошенничества в Украине осуществляют несколько уполномоченных органов. Основным является Киберполиция Украины — специализированное подразделение Национальной полиции, которое занимается выявлением, документированием и пресечением киберпреступлений, в частности связанных с мошенничеством в Интернете. Следственные подразделения Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование таких преступлений в соответствии с подследственностью, определенной Уголовным процессуальным кодексом. В случаях, когда мошенничество имеет признаки организованной преступности, международного характера или представляет угрозу национальной безопасности, к расследованию могут привлекаться также подразделения Службы безопасности Украины.

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Несмотря на сложность идентификации злоумышленников в киберпространстве, в Украине уже наработано значительное количество судебных решений по делам, связанным с Интернет-мошенничеством. С некоторыми многочисленными примерами таких приговоров можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Современное Интернет-мошенничество — это уже не о технической уязвимости систем, а об уязвимости человеческого доверия. Поэтому цифровая безопасность сегодня включает в себя не только антивирусы, двухфакторную авторизацию или сложные пароли, а прежде всего критическое мышление, привычку проверять информацию и осознание того, что даже привычные действия могут быть частью хорошо спланированной мошеннической схемы. Только внимательность и постоянная информационная гигиена смогут обезопасить от наиболее изощренных ловушек онлайн-среды.

Напомним, Фокус уже сообщал, что в 2024 году количество незаконных действий и мошеннических операций с картами уменьшилось, но сумма убытков выросла.