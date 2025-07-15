Мошенники могут атаковать ваш телефон неожиданным способом: как от этого уберечься

Если вы обладатель телефона Android, то его экран блокировки обеспечивает дополнительный уровень безопасности – для доступа к устройству понадобится PIN-код, пароль или биометрическая аутентификация. Но одно лишь использование экрана блокировки не защитит ваших учетных записей.

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Экран блокировки – необходимая, но недостаточная мера безопасности, пишет androidpolice.com. Ведь есть способы, с помощью которых можно взломать ваш аккаунт, обойдя такую меру предосторожности. Издание называет несколько вариантов действий злоумышленников.

Установка вредоносного ПО

Экран блокировки не защищает вас от вредоносных программ – они могут получить доступ к вашим данным без разблокировки устройства.

Вредоносное ПО может быть обнаружено в зараженных приложениях, скомпрометированных сетях, а также «просочиться» через подозрительные ссылки и вложения.

Даже если ваш телефон обновляется и на нем установлена последняя версия ОС, это не значит, что он полностью неуязвим для опасных программ.

Использование «доверия»

Если вы сделаете свое устройство или местоположение доверенным, вы подвергнете себя риску нежелательного доступа.

Например, если кто-то другой в вашем доме возьмет ваш планшет, а тот настроен как доверенное местоположение, то этот человек потенциально сможет получить доступ к вашей учетной записи без каких-либо препятствий.

Это связано с функцией Smart Lock/Extend Lock, которая позволяет настроить доверенное лицо, доверенное устройство или доверенное местоположение.

Может быть и другая ситуация: если ваш телефон подключен к доверенному устройству (через Bluetooth), он остается разблокированным.

Функция интеллектуальной блокировки удобна, так как позволяет основному пользователю обходить экран блокировки. Но она может создать и серьезные проблемы.

Даже если вы находитесь в надежном месте – например, в проверенной гостинице, – никогда не добавляйте общедоступные сети или устройства в список доверенных, советуют эксперты.

«Считывание» экрана блокировки

Если защита экрана блокировки недостаточно надежна, хакер или вор может легко получить доступ к вашему устройству и учетным записям, не требующим верификации. Поэтому, вместо того чтобы полагаться исключительно на биометрические данные или код доступа, рассмотрите возможность использования других функций, защищенных паролем/PIN-кодом (например, специальных папок, чтобы скрыть конфиденциальное содержимое).

Старые телефоны в опасности

Начиная с Android 10, все новые устройства используют файловое шифрование. На более старых устройствах со старой ОС шифрование может быть опциональным, но по умолчанию оно не включено.

Использование надежного облачного хранилища имеет решающее значение, поскольку большинство проверенных источников шифруют ваши данные во время передачи.

Без хорошего шифрования воры могут украсть ваши данные с помощью кибератак (например, путем установки шпионского ПО).

Подмена SIM-карт

Это распространенная проблема, при которой злоумышленники используют слабость двухфакторной аутентификации (2FA). Преступники берут под контроль номер телефона, убеждая оператора мобильной связи перенести номер на новую SIM-карту (контролируемую самими злоумышленниками).

После подмены мошенник получает возможность перехватывать звонки и текстовые сообщения, включая коды 2FA по SMS.

Поскольку эти коды могут быть увидены или украдены, злоумышленник может получить доступ к вашей учетной записи, даже не имея физического доступа к вашему телефону.

Кроме того, следует отметить, что универсальной блокировки вообще не существует.

Ранее Фокус писал, что что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета . Например, важно помнить, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.