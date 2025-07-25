Не доверяйте этим сообщениям: популярная компания стала "соучастницей" мошенников

Набирает обороты новая мошенническая схема, направленная на пользователей Amazon. Пользователи получают текстовые сообщения, которые могут угрожать безопасности.

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Подозрительные сообщения были обнаружены службой по предотвращению мошенничества Guardio, пишет slashgear.com. Причем количество подобных SMS-атак за последние недели выросло на 5000%.

В сообщениях говорится, что из-за ошибки продавца недавняя покупка на Amazon якобы может быть возвращена без необходимости возмещать стоимость товара. Также там содержится ссылка на поддельный сайт Amazon, содержащий формы для запроса персональных данных. То есть цель этой схемы — заставить людей делиться своей информацией.

Между прочим, частота текстовых сообщений возросла после Amazon Prime Day 8 июля – ведь тогда было сделано гораздо больше покупок на распродажах.

Если вы тоже получили подобное сообщение, то логично, что вы забеспокоитесь из-за компрометации своего аккаунта на Amazon. Но не спешите паниковать – если вы не нажали на ссылку, вы почти наверняка в безопасности, заверяют эксперты.

Кроме того, похоже, что текстовые сообщения не нацелены на конкретных пользователей. Мошенники рассылают их на случайные номера телефонов и полагаются лишь на статистическую вероятность. Впрочем, следить за надежностью паролей, регулярно их менять, не использовать для разных аккаунтов один и тот же пароль и настроить двухфакторную аутентификацию в любом случае не будет лишним.

Также следует помнить, что компании вроде Amazon никогда не отправляют важную информацию в виде SMS. Используйте веб-сайт компании или официальное приложение Amazon на вашем смартфоне. Перейдите на страницу своей учетной записи и проверьте разделы «Ваши заказы» и «Ваши сообщения», чтобы убедиться, что ничего подозрительного там не происходит.

Ещё одним явным признаком мошенничества является та самая ссылка, включенная в текстовое сообщение, отправленное якобы от имени Amazon. Как выяснили специалисты, вредоносная ссылка, по-видимому, была намеренно сокращена, чтобы скрыть настоящий URL. Поэтому будьте внимательны: никогда не переходите по ссылкам с ошибками (например, «anazon.co») или неизвестным ссылкам, содержащим распространённые домены сокращателей ссылок, такие как «bit.ly» или «tinyurl.com».

Есть и определенные фразы, которые выдают действия мошенников. Обычно это фразы, которые вызывают эмоции и побуждают действовать – «Ваш аккаунт взломан!» или «Действуйте немедленно!».

Наконец, обращайте внимание на орфографические или грамматические ошибки – это верный признак поддельных сообщений.

Ранее стало известно, как распознать мошенничество с Apple Pay. Тут тоже надо быть внимательным и не переходить по случайным номерам и ссылкам. К тому же, реальные компании никогда не запрашивают для оказания поддержки конфиденциальную информацию – к примеру, данные карты.

Ранее Фокус писал, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди путешествуют и пользуются открытыми сетями Wi-Fi.