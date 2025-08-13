Брали кредит на 200 тисяч: українська зірка мережі стала жертвою телефонних шахраїв
Українська блогерка Тетяна Савіцька стала жертвою телефонних шахраїв. Під виглядом Lifecell невідомі люди виманили код, заблокували номер зірки мережі, отримали доступ до банків та месенджерів і намагалися оформити кредит на 200 000 грн.
Втім, Тетяна швидко зреагувала: заблокувала номер та звернулася до кіберполіції, про що розповіла у своєму Instagram.
"Голос упевнений: "Савіцька Тетяна. Вас хочуть зламати, зараз ми відправимо код підтвердьте, що це ви, а не шахрай. І я, не маючи жодних підозр, бо дзвінок і смс дійсно від Lifecell, кажу "Окей", — розповіла блогерка.
За кілька хвилин у Тетяни зник звʼязок і вона зрозуміла, що сталося щось недобре. Втім, жінка вирішила не плакати, а швидко брати ситуацію у свої руки.
"Я розумію, що паніка і соплі мені не допоможуть", — пригадала зірка соцмереж.
За короткий час шахраї встигли зламати банківські додатки Тетяни, Дію та месенджері.
"Дзвонить "ШвидкоГроші": заявка на кредит 200 000 грн вже оформлена, чекають підтвердження", — розповідає Савіцька.
Блогерка переключила свої емоції та почала активно діяти. Вона зателефонувала на гарячу лінію оператора та повідомила про шахрайство, подзвонила також у банки, щоб ті заблокували будь-які дії щодо її карток. Після цього Савіцька звернулася до поліції та кіберполіції. Наступного дня вона повідомила, що доступи вже відновлено, проте вона не на жарт перенервувала.
