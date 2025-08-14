Прыгнула с балкона в Дубае: погибла 31-летняя украинская блогерша — все детали (фото)

На 32-м году жизни умерла украинская блогерша Ната Лайм (Наталья Любаренко), которая долгое время жила в ОАЭ. Она была известна аудитории благодаря своим видео на YouTube. Однако еще в декабре 2021-го девушка полностью исчезла из медиапространства.

О внезапной гибели интернет-звезды сообщил ее друг Женя Белозеров. По его словам, Ната Лайм выпала с балкона, в результате чего погибла.

"В это трудно поверить, но это правда. Еще совсем недавно мы виделись, смеялись, вспоминали прошлое. Наташа всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным — что и притягивало к ней миллионы людей. В последнее время она сознательно отходила от публичности, поэтому о трагическом несчастном случае знали только близкие. Но теперь, когда это появилось в интернете, я хочу, чтобы вы запечатлели в памяти все теплые воспоминания, которые она дарила своими видео. Наташи будет очень не хватать", — написал Белозеров.

Умерла Ната Лайм: версии

В комментариях друг погибшей блогерши добавил, что она выпала с балкона. Впрочем, остается загадкой, сознательно ли блогерша решила покончить с собой.

Первые слухи о смерти Наты Лайм появились, когда по сети начали распространяться фото ее могилы. Судя по кадрам, блогерша умерла еще 29 апреля. Вероятно, ее похоронили в Украине, судя по лесистой местности и украинскому языку на табличке.

Могила Лайм Фото: соцсети

Под последним постом избранника покойной Артема Любаренко в Instagram украинцы пытаются узнать, что на самом деле случилось с Лайм. А в TikTok появился якобы скриншот переписки с мужчиной, где он отмечает, что блогерша совершила суицид.

В Instagram погибшей 566 тысяч фолловеров, а на YouTube Лайм подписаны более 1,7 млн человек.

Ната Лайм в Дубае в 2021 году Фото: Instagram

