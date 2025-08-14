"Я решила признаться": модель, которую избили в Дубае, сделала новое заявление (видео)

Украинская модель Мария Ковальчук отметила, что не употребляла алкоголь и запрещенные вещества вечером, когда ее избили до потери сознания в Дубае. Впрочем, другие участники вечеринки не могут предоставить доказательства того же самого.

Пострадавшая украинка завела Instagram и начала показывать свою рутину во время реабилитации в Норвегии.

Мария Ковальчук

"Я решила признаться в том, что в день происшествия в моей крови не было найдено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, которые это подтверждают. Ребята утверждают, что в день происшествия у них были взяты анализы на алкоголь и наркотики. Но я больше чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже не было речи", — заявила Мария.

В частности, она показала документы полиции Дубая, подтверждающие, что в ее крови не было этих веществ.

Сейчас Ковальчук демонстрирует в соцсетях свою рутину: тренировки, приготовление пищи, нанесение макияжа. В комментариях ее как поддерживают, так и обвиняют во лжи.

Украинскую модель избили в Дубае

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта и более недели не связывалась с близкими. Впоследствии ее нашли в критическом состоянии на обочине дороги. Модель обвиняет в избиении сына донецкого бизнесмена. Она прилетела в Дубай в гости к подруге, где в караоке-баре познакомилась с Артемом Папазовым.

Мария утверждала, что ее дорогостоящее медицинское лечение было покрыто властями Дубая. "Я не знаю, сколько они заплатили — сумма была колоссальной, миллионы", — говорит ее мать.

Мария Ковальчук Фото: YouTube

Зато украинку якобы попросили не говорить ничего, что могло бы выставить власть эмирата в негативном свете.

