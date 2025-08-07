"Издевательства состоятельных мужчин": расследователь рассказал правду о вечеринках в Дубае

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с серией ужасных травм. Она утверждает, что это были мажоры-россияне, другие же рассказывают, что в ОАЭ есть еще более темная сторона для женщин, которых "соблазнил гламур".

Мир был взволнован шокирующим случаем Ковальчук после того, как ее нашли на обочине дороги в Дубае с перечнем травм, включая перелом позвоночника. С момента обнаружения 20-летней девушки ее срочно доставили в больницу, где она оправилась от комы, в которую попала после, как сообщается, "падения с высоты". Об этом пишет Daily Star.

Мария, которая сейчас уже в сознании и может говорить, сейчас пользуется инвалидной коляской и костылями, выздоравливая в Норвегии, где сейчас проживает ее мать.

Мария Ковальчук выздоравливает в Норвегии Фото: YouTube

Несмотря на сообщения, которые изначально указывали на то, что Мария стала жертвой якобы вечеринок "Porta potty" в Дубае (где богатые мужчины платят женщинам за использование их в своих целях), модель говорит, что в ее якобы пытках виноваты "богатые русские мажоры".

Кто оплатил лечение

Интересно, что Мария утверждала, что ее дорогостоящее медицинское лечение было покрыто властями Дубая. "Я не знаю, сколько они заплатили — сумма была колоссальной, миллионы", — говорит ее мать.

Вместо этого ее якобы попросили не говорить ничего, что могло бы выставить власть эмирата в негативном свете.

Эта история раскрыла темную сторону Дубая, которая показывает, что жизнь роскошных инфлюенсеров может быть не такой уж и гламурной.

Британский активист по борьбе с торговлей людьми Ангус Томас, основатель проекта Hope Education Project, рассказал, что он спас до 20 нигерийских женщин и девушек от теневых вербовщиков Дубая. Теперь он имеет строгое предостережение для всех женщин, включая западных инфлюенсеров, которые направляются в ОАЭ за "лучшей жизнью".

"Такое случается", — сказал Томас о вечеринках "Porta potty".

Термин "вечеринка" вводит в заблуждение. Это, по словам активиста, полное и абсолютное издевательство над человеком со стороны развращенных мужчин.

Ангус считает, что социальные сети способствуют распространению этих "вечеринок". Специалист по борьбе с торговлей людьми утверждает, что "доверчивые" западные блогеры попадают "на чары" Дубая, подобно ловушкам, жертвами которых также становятся преимущественно нигерийские женщины.

Мария Ковальчук Фото: YouTube

Работа Томаса впервые началась случайно после 48-часовой пересадки в Дубае еще в 2019 году. Выйдя из отеля, чтобы купить лекарства для своей больной жены, Томас подошел к "скелетной" молодой западноафриканской женщине, которая надела обтягивающее платье и спросила его, хочет ли он секса.

Затем она рассказала о своей отчаянной ситуации, которая побудила Томаса разработать план побега жертвы.

Сети торговли людьми

Он разоблачил еще четыре сети торговли людьми, одновременно выступая и планируя побег женщины из страны. Он рассказал, что женщины сначала прибывают, они переживают пару недель роскоши и удовольствия.

Но это никогда не длится вечно. Ужас наступает быстро после того, как вербовщики торговли людьми устанавливают доверие, оставляя этих женщин, ищущих лучшей жизни, более уязвимыми.

Некоторых из них осматривают "парни", которые щедро одаривают женщин ужинами и подарками, прежде чем продать их тому, кто предложит самую высокую цену. Томас вспомнил историю одной из многих женщин, которым он помог сбежать из рабства в Дубае.

"В комплексе было десяток комнат, заполненных такими женщинами, как она, и им никогда не разрешалось выходить. Ее заставляли принимать нескольких клиентов в день, и со временем ее испытания обострились. В течение последних шести месяцев заключения она подвергалась тревожному издевательству со стороны состоятельных мужчин", — рассказал Томас.

Как женщине удалось сбежать

Все же жертве удалось сбежать после того, как один клиент сжалился над ней. Он помог ей вернуть мобильный телефон и дал немного денег.

Она сбежала, предложив вынести мусор однажды вечером, когда владельца не было, а затем сбежала и жила под мостом в Дубае.

