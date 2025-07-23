Мажор из РФ "открестился" от издевательств над украинкой в Дубае: что показали камеры отеля

Сын владельца Cinnabon опроверг обвинения украинской модели в нападении в Дубае. Он утверждает, что девушка вела себя неадекватно и сама упала с большой высоты.

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28-летний Артем Папазов, сын владельца франшизы Cinnabon в России, рассказал свою версию инцидента с украинской моделью OnlyFans. Молодой человек опроверг обвинения в преследовании и нападении на Марию Ковальчук, которая получила тяжелые травмы.

Ранее украинка в интервью Ксении Собчак рассказала, что стала жертвой избиения россиян во время отдыха в Дубае. По ее словам, после вечеринки в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ей начали угрожать, не разрешали уйти и заявляли, что она "принадлежит им". Когда девушка попыталась убежать, ее якобы сначала преследовали, а потом избили и сбросили с высоты.

Артем Папазов "открестился" от избиения украинки в Дубае Фото: YouTube

Версия Артема Папазова

Россиянин категорически опроверг эти обвинения.

"В интервью она [мама Марии] умышленно скрыла самые существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто к травмам ее дочери не причастен. Первое — это то, что Мария ушла из номера примерно в 9:15 вечера. Она не обратилась за помощью ни к персоналу, ни на ресепшен, ни к охране пятизвездочного отеля. Это зафиксировано. Она одна вышла на улицу. И никто за ней из отеля не выходил. Это зафиксировано как гостиничными, так и всеми другими видеокамерами. Все участники из номера не выходили. Есть камеры возле номера и в лифтах", — утверждает россиянин.

Мария Ковальчук чуть не погибла в Дубаи Фото: Instagram

По его словам, на стройке Мария оказалась в 2:09 ночи, то есть аж через пять часов.

"Это подтверждается показаниями двух охранников стройки, которые ее прогоняли и доложили начальству, что, несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает попытки проникнуть на стройку. И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы выгнать. Где она была пять часов? Она отвечает просто: не помню. А ее мать это вообще не вспоминает. Как будто этих пяти часов не было. Как ее могли преследовать пять часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил? И не упоминается в интервью, что есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану, ее не преследовали", — добавляет Папазов.

Расследование инцидента

Артем заявил, что дело расследовали три разные структуры Дубая (полиция, прокуратура и служба безопасности). Все они якобы сделали вывод, что Мария Ковальчук упала сама.

Модель сейчас проходит реабилитацию в Норвегии Фото: Instagram

"И главное, почему все присутствующие не знали, как реагировать на поведение Марии: к вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота и ей все надоело. Что ее больше никто не увидит. Поэтому все присутствующие не знали, что делать. Она начала перелезать через ограждение балкона. Поэтому, когда она ушла из номера, все успокоились, что ее не будет какое-то время. Думали, что вернется, ведь вещи и документы остались в номере. Она взяла с собой только телефон, с которого за пять часов не обратилась за помощью ни к маме, ни в полицию, ни к одной подруге. Не написала и не позвонила", — рассказывает мужчина.

Кадры с камер наблюдения

Папазов обращает внимание на данные с камер, которые исследовало следствие.

"На камерах четко видно, что она выходила из номера, в лифте и в фойе без следов насилия. Или то, что в номере и даже в туалете есть телефоны и красные кнопки экстренного вызова в случае несчастного случая. И много еще чего другого. И конечно, очень глупые люди могут предполагать, что кто-то может предложить деньги полиции, прокуратуре или службе безопасности Дубая и остаться безнаказанным. Многое можно еще сказать. Но и этого достаточно", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта и более недели не связывалась с близкими. Впоследствии выяснилось, что ее нашли в критическом состоянии на обочине дороги. Сообщалось, что пострадавшая находилась "в непонятной истерике" и посещала вечеринку Porta Potty.

В росСМИ рассказывали, что на Ковальчук якобы напали парни и девушки. Мать пострадавшей отмечала, что с этими людьми ее дочь познакомилась на вечеринке.

Российская блогерша Татьяна Можегова также раскрыла новые детали дела избиения модели. Как теперь оказалось, ее версия была ложной.