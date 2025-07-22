"Люди есть люди": мать украинки, над которой поиздевались россияне в Дубае, удивила позицией

Анна, мать пострадавшей от жестокого издевательства украинской модели Марии Ковальчук, дала интервью российской журналистке Ксении Собчак. Она впервые публично высказалась, что думает относительно этой истории.

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Анна Ковальчук сделала ряд неоднозначных заявлений о российско-украинской войне, а также донесла свою позицию относительно резонансной истории с избиением ее дочери Марии. Женщина назвала кровопролитное полномасштабное вторжение РФ в Украину "политическим" и заявила, что люди в этом не виноваты.

Заявления матери Марии Ковальчук

"Я и до этого говорила, что это политическая война, а люди есть люди. Мы не виноваты в этом", — сказала мать пострадавшей, согласившись с тезисами Ксении Собчак об "общности" россиян и украинцев.

Кроме того, женщину почему-то удивляет, что на Марию напали именно славяне, а не арабы. "Если бы это сделали арабы, это было бы ей немного понятнее, у них другое вероисповедание и это совсем другая нация, чем славяне — неважно, украинцы, русские; война, не война".

Анна Ковальчук с дочкой сейчас живет в Норвегии Фото: YouTube

Анна Ковальчук также добавила, что абсолютно нормально относится к россиянам: "У меня нет такого какого-то, знаете, нацизма... Знакомые мои тоже выехали в Россию. Живут. Я их не осуждаю. У каждого был свой выбор. Человек спасался как мог".

Мать Марии с семьей сначала выехала из родного Херсона в село, а затем во Львов, где семья прожила год, а затем они перебрались в Норвегию.

Детали нападения на Марию Ковальчук

В этом интервью украинская модель впервые рассказала подробности того, что произошло с ней в Дубае. По словам девушки, она добровольно пошла в номер к незнакомцу. Сначала ничего не предвещало беды. Однако на следующий день ей начали угрожать, не давали возможности уйти, а когда девушка выбежала на улицу, преследовали.

Мария Ковальчук едва выжила после нападения в Дубае Фото: YouTube

Хронология событий

Эта история произошла в марте 2025 года, когда 20-летняя Мария, которая приехала в ОАЭ в декабре 2024-го, чтобы работать моделью, исчезла из поля зрения родных. Ее нашли на обочине дороги в тяжелом состоянии и госпитализировали с тяжелыми переломами.

По данным украинского консульства, девушка перенесла несколько сложных операций. Полиция начала уголовное производство по статье "торговля людьми". Виновникам грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта — больше недели она не выходила на связь с родными. Сообщалось, что перед тем она вероятно была на вечеринке Porta Potty.

В СМИ появилась информация, что Ковальчук якобы стала жертвой нападения, к которому могли быть причастны другие участники вечеринки. Ее мать отметила, что с этими людьми дочь познакомилась на мероприятии.

Российская блогерша Татьяна Можегова ранее озвучивала свою версию событий. Теперь оказалось, что ее предположения неправдивы.