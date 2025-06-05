"Защищают военные": россиянка заговорила об издевательствах над украинской моделью в Дубае

Российская блогерша Татьяна Можегова раскрыла новые детали дела украинской модели Марии Ковальчук, над которой поиздевались в Дубае. По ее словам, злоумышленник — представитель влиятельной семьи из ОАЭ, а сама потерпевшая сейчас находится под защитой военных.

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Подробности Можегова рассказала на своем YouTube.

"Хорошо, что у Марии есть адвокат. Теперь дело будет зависеть от профессионализма ее юриста. Она находится под защитой военных. Правильно сделали, что ее защищают, потому что эта ситуация затрагивает серьезных людей в ОАЭ", — отметила блогерша, которая живет за границей.

По словам Татьяны, в этой истории фигурирует мужчина чуть за 30 лет из влиятельной семьи в Объединенных Арабских Эмиратах, но теперь ответственность придется нести и его родственникам: "Напортачил один, а отвечать придется его семье — дяде или отцу".

Мотивы Марии Ковальчук

Блогерша также высказалась о том, что побудило украинку пойти на такой шаг: "Мария оказалась в этой ситуации из-за желания заработать, ведь экономика сейчас очень плохая из-за военного положения. Девушка хотела вырваться, пыталась пожить красивой жизнью".

Напомним, 9 марта украинская модель пропала без вести в Дубае после вечеринки с двумя незнакомцами. Через 10 дней ее нашли на обочине дороги с серьезными травмами. Сейчас в Украине открыли уголовное производство по статье о торговле людьми.

Новые подробности трагедии с украинской моделью в Дубае Фото: Instagram

Ранее свидетель — девушка, которую зовут Ксения, рассказывала о насилии на вечеринке, организатором которой был некий Саид. Мать Марии заявляла, что знает причастных к нападению лиц, они якобы не граждане ОАЭ.

История этого дела

Ранее Фокус писал, что:

19 марта Марию Ковальчук нашли на обочине дороги. Она имела серьезные и многочисленные травмы и находилась в тяжелом состоянии. Модель доставили в больницу, где она перенесла 3 операции.

Родные Ковальчук обратились за помощью в консульство Украины в Дубае. Представители учреждения обнаружили девушку в одной из больниц в Объединенных Арабских Эмиратах.

В начале апреля женщина пришла в себя. Однако врачи не давали прогнозов относительно ее будущего.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье "торговля людьми" в рамках расследования дела Ковальчук. Виновнику грозит от 3 до 8 лет за решеткой.