"Захищають військові": росіянка заговорила про знущання з української моделі в Дубаї

Російська блогерка Тетяна Можегова розкрила нові деталі справи української моделі Марії Ковальчук, з якої познущалися в Дубаї. За її словами, зловмисник — представник впливової родини з ОАЕ, а сама потерпіла наразі перебуває під захистом військових.

Related video

Подробиці Можегова розповіла на своєму YouTube.

"Добре, що у Марії є адвокат. Тепер справа залежатиме від професійності її юриста. Вона перебуває під захистом військових. Правильно зробили, що її захищають, бо ця ситуація зачіпає серйозних людей в ОАЕ", — зазначила блогерка, яка мешкає за кордоном.

За словами Тетяни, в цій історії фігурує чоловік трохи за 30 років з впливової родини в Об'єднаних Арабських Еміратах, але тепер відповідальність доведеться нести і його родичам: "Напартачив один, а відповідати доведеться його родині — дядькові чи батькові".

Мотиви Марії Ковальчук

Блогерка також висловилась про те, що спонукало українку піти на такий крок: "Марія опинилася в цій ситуації через бажання заробити, адже економіка зараз дуже погана через воєнний стан. Дівчина хотіла вирватися, намагалася пожити красивим життям".

Нагадаємо, 9 березня українська модель зникла безвісти в Дубаї після вечірки з двома незнайомцями. Через 10 днів її знайшли на узбіччі дороги з серйозними травмами. Наразі в Україні відкрили кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми.

Нові подробиці трагедії з українською моделлю в Дубаї Фото: Instagram

Раніше свідок — дівчина, яку звуть Ксенія, розповідала про насильство на вечірці, організатором якої був такий собі Саїд. Мати Марії заявляла, що знає причетних до нападу осіб, вони начебто не громадяни ОАЕ.

Історія цієї справи

Раніше Фокус писав, що:

19 березня Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги. Вона мала серйозні й численні травми та перебувала у важкому стані. Модель доправили до лікарні, де вона перенесла 3 операції.

Рідні Ковальчук звернулися по допомогу до консульства України в Дубаї. Представники установи виявили дівчину в одному із медичних закладів в Об'єднаних Арабських Еміратах.

На початку квітня жінка прийшла до тями. Однак лікарі не давали прогнозів щодо її майбутнього.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "торгівля людьми" у межах розслідування справи Ковальчук. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років за ґратами.