"Люди є люди": мати українки, з якої знущались росіяни в Дубаї, здивувала позицією

Пані Анна, мати постраждалої від жорстокого знущання української моделі Марії Ковальчук, дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Вона вперше публічно висловилась, що думає стосовно всієї цієї історії.

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Анна Ковальчук зробила низку неоднозначних заяв про російсько-українську війну, а також донесла власну позицію щодо резонансної історії з побиттям її доньки Марії. Жінка назвала кровопролитне повномасштабне вторгнення РФ в Україну "політичним" і заявила, що люди в цьому не винні.

Заяви матері Марії Ковальчук

"Я і до цього говорила, що це політична війна, а люди є люди. Ми не винні в цьому", — сказала мати постраждалої, погодившись з тезами Ксенії Собчак про "спільність" росіян і українців.

Крім того, жінку чомусь дивує, що на Марію напали саме слов'яни, а не араби. "Якби це зробили араби, це було б їй трохи зрозуміліше, в них інше віросповідання і це зовсім інша нація, ніж слов’яни — неважливо, українці, росіяни; війна, не війна".

Анна Ковальчук з донькою зараз живе в Норвегії Фото: YouTube

Анна Ковальчук також додала, що абсолютно нормально ставиться до росіян: "У мене немає такого якогось, знаєте, нацизму… Знайомі мої теж повиїздили в Росію. Живуть. Я їх не засуджую. У кожного був свій вибір. Людина рятувалася як могла".

Мати Марії з родиною спершу виїхала з рідного Херсона у село, а потім до Львова, де сім’я прожила рік, а згодом вони перебралися до Норвегії.

Деталі нападу на Марію Ковальчук

В цьому інтерв'ю українська модель вперше розповіла подробиці того, що сталося з нею в Дубаї. За словами дівчини, вона добровільно пішла в номер до незнайомця. Спочатку нічого не віщувало біди. Проте наступного дня їй почали погрожувати, не давали можливості піти, а коли дівчина вибігла на вулицю, переслідували.

Марія Ковальчук ледь вижила після нападу в Дубаї Фото: YouTube

Хронологія подій

Ця історія сталась в березні 2025 року, коли 20-річна Марія, яка приїхала до ОАЕ в грудні 2024-го, щоб працювати моделлю, зникла з поля зору рідних. Її знайшли на узбіччі дороги у важкому стані та госпіталізували з важкими переломами.

За даними українського консульства, дівчина перенесла кілька складних операцій. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "торгівля людей". Винуватцям загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня — понад тиждень вона не виходила на зв’язок із рідними. Повідомлялось, що перед тим вона ймовірно була на вечірці Porta Potty.

У ЗМІ з’явилась інформація, що Ковальчук нібито стала жертвою нападу, до якого могли бути причетні інші учасники вечірки. Її мати зазначила, що з цими людьми донька познайомилась на заході.

Російська блогерка Тетяна Можегова раніше озвучувала свою версію подій. Тепер виявилось, що її припущення неправдиві.