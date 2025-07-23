Мажор з РФ "відхрестився" від знущань з українки в Дубаї: що показали камери готелю

Син власника Cinnabon спростував звинувачення української моделі у нападі в Дубаї. Він стверджує, що дівчина поводилась неадекватно й сама впала з великої висоти.

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28-річний Артем Папазов, син власника франшизи Cinnabon у Росії, розповів свою версію інциденту з українською моделлю OnlyFans. Молодий чоловік спростував звинувачення у переслідуванні та нападі на Марію Ковальчук, яка отримала важкі травми.

Раніше українка в інтерв'ю Ксенії Собчак розповіла, що стала жертвою побиття росіян під час відпочинку в Дубаї. За її словами, після вечірки в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння їй почали погрожувати, не дозволяли піти та заявляли, що вона "належить їм". Коли дівчина спробувала втекти, її нібито спочатку переслідували, а потім побили та скинули з висоти.

Артем Папазов "відхрестився" від побиття українки в Дубаї Фото: YouTube

Версія Артема Папазова

Росіянин категорично спростував ці звинувачення.

"В інтерв'ю вона [мама Марії] навмисне приховала найсуттєвіші факти розслідування, через які слідству стало очевидно, що ніхто до травм її доньки не причетний. Перше — це те, що Марія пішла з номера приблизно о 9:15 вечора. Вона не звернулася по допомогу ні до персоналу, ні на ресепшен, ні до охорони п'ятизіркового готелю. Це зафіксовано. Вона одна вийшла на вулицю. І ніхто за нею з готелю не виходив. Це зафіксовано як готельними, так і всіма іншими відеокамерами. Усі учасники з номера не виходили. Є камери біля номера і в ліфтах", — стверджує росіянин.

Марія Ковальчук ледь не загинула в Дубаї Фото: Instagram

За його словами, на будівництві Марія опинилася о 2:09 ночі, тобто аж через п'ять годин.

"Це підтверджується свідченнями двох охоронців будівництва, які її проганяли й доповіли начальству, що, попри неодноразові заборони, потерпіла продовжує спроби проникнути на будівництво. І коли їй це вдалося, охоронці її шукали, щоб вигнати. Де вона була п'ять годин? Вона відповідає просто: не пам'ятаю. А її мати це взагалі не згадує. Наче цих п'яти годин не було. Як її могли переслідувати п'ять годин, якщо будівництво недалеко від готелю, а з номера ніхто не виходив? І не згадується в інтерв'ю, що є свідки, які бачили, як Марія дерлася по будівельному крану, її не переслідували", — додає Папазов.

Розслідування інциденту

Артем заявив, що справу розслідували три різні структури Дубая (поліція, прокуратура і служба безпеки). Всі вони начебто зробили висновок, що Марія Ковальчук впала сама.

Модель проходить реабілітацію в Норвегії Фото: Instagram

"І головне, чому всі присутні не знали, як реагувати на поведінку Марії: до вечора третього дня вона почала істерити й казати, що у неї всередині порожнеча і їй все набридло. Що її більше ніхто не побачить. Тому всі присутні не знали, що робити. Вона почала перелазити через огорожу балкона. Тому, коли вона пішла з номера, всі заспокоїлися, що її не буде якийсь час. Думали, що повернеться, адже речі та документи залишилися в номері. Вона взяла із собою лише телефон, з якого за п'ять годин не звернулася по допомогу ні до мами, ні в поліцію, ні до жодної подруги. Не написала і не зателефонувала", — розповідає чоловік.

Кадри з камер спостереження

Папазов звертає увагу на дані з камер, які досліджувало слідство.

"На камерах чітко видно, що вона виходила з номера, у ліфті та у фоє без слідів насильства. Або те, що в номері й навіть у туалеті є телефони та червоні кнопки екстреного виклику в разі нещасного випадку. І багато ще іншого. І звісно, дуже дурні люди можуть припускати, що хтось може запропонувати гроші поліції, прокуратурі чи службі безпеки Дубая і залишитися безкарним. Багато можна ще сказати. Але й цього достатньо", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річна українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня й понад тиждень не зв’язувалась з близькими. Згодом з’ясувалось, що її знайшли у критичному стані на узбіччі дороги. Повідомлялось, що постраждала перебувала "у незрозумілій істериці" та відвідувала вечірку Porta Potty.

У росЗМІ розказували, що на Ковальчук нібито напали хлопці й дівчата. Мати постраждалої зазначала, що з цими людьми її донька познайомилась на вечірці.

Російська блогерка Тетяна Можегова також розкрила нові деталі справи побиття моделі. Як тепер виявилось, її версія була хибною.