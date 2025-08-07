"Знущання заможних чоловіків": розслідувач розповів правду про вечірки в Дубаї

Українську модель Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї із серією жахливих травм. Вона стверджує, що це були мажори-росіяни, інші ж розповідають, що в ОАЕ є ще темніша сторона для жінок, яких "спокусив гламур".

Related video

Світ був схвильований шокуючим випадком Ковальчук після того, як її знайшли на узбіччі дороги в Дубаї з переліком травм, включаючи перелом хребта. З моменту виявлення 20-річної дівчини її терміново доставили до лікарні, де вона оговталася від коми, у яку потрапила після, як повідомляється, "падіння з висоти". Про це пише Daily Star.

Марія, яка зараз уже притомна та може говорити, наразі користується інвалідним візком та милицями, одужуючи в Норвегії, де зараз проживає її мати.

Марія Ковальчук одужує в Норвегії Фото: YouTube

Незважаючи на повідомлення, які спочатку вказували на те, що Марія стала жертвою нібито вечірок "Porta potty" у Дубаї (де багаті чоловіки платять жінкам за використання їх у своїх цілях), модель каже, що в її нібито тортурах винні "багаті російські мажори".

Хто оплатив лікування

Цікаво, що Марія стверджувала, що її дороге медичне лікування було покрито владою Дубая. "Я не знаю, скільки вони заплатили — сума була колосальною, мільйони", — каже її мати.

Натомість її начебто попросили не говорити нічого, що могло б виставити владу емірату в негативному світлі.

Ця історія розкрила темну сторону Дубая, яка показує, що життя розкішних інфлюенсерів може бути не таким вже й гламурним.

Британський активіст з боротьби з торгівлею людьми Ангус Томас, засновник проєкту Hope Education Project, розповів, що він врятував до 20 нігерійських жінок та дівчат від тіньових вербувальників Дубая. Тепер він має суворе застереження для всіх жінок, включаючи західних інфлюенсерів, які прямують до ОАЕ за "кращим життям".

"Таке трапляється", — сказав Томас про вечірки "Porta potty".

Термін "вечірка" вводить в оману. Це, за словами активіста, повне та абсолютне знущання над людиною з боку розбещених чоловіків.

Ангус вважає, що соціальні мережі сприяють поширенню цих "вечірок". Спеціаліст з боротьби з торгівлею людьми стверджує, що "довірливі" західні блогерки потрапляють "на чари" Дубая, подібно до пасток, жертвами яких також стають переважно нігерійські жінки.

Марія Ковальчук Фото: YouTube

Робота Томаса вперше розпочалася випадково після 48-годинної пересадки в Дубаї ще у 2019 році. Вийшовши з готелю, щоб купити ліки для своєї хворої дружини, Томас підійшов до "скелетної" молодої західноафриканської жінки, яка одягла обтягуючу сукню та запитала його, чи хоче він сексу.

Потім вона розповіла про свою відчайдушну ситуацію, яка спонукала Томаса розробити план втечі жертви.

Мережі торгівлі людьми

Він викрив ще чотири мережі торгівлі людьми, одночасно виступаючи та плануючи втечу жінки з країни. Він розповів, що жінки спочатку прибувають, вони переживають пару тижнів розкоші та задоволення.

Але це ніколи не триває вічно. Жах настає швидко після того, як вербувальники торгівлі людьми встановлюють довіру, залишаючи цих жінок, які шукають кращого життя, більш вразливими.

Деяких з них оглядають "хлопці", які щедро обдаровують жінок вечерями та подарунками, перш ніж продати їх тому, хто запропонує найвищу ціну. Томас згадав історію однієї з багатьох жінок, яким він допоміг втекти з рабства в Дубаї.

"У комплексі було десяток кімнат, заповнених такими жінками, як вона, і їм ніколи не дозволялося виходити. Її змушували приймати кількох клієнтів на день, і з часом її випробування загострилися. Протягом останніх шести місяців ув'язнення вона зазнавала тривожного знущання з боку заможних чоловіків", — розповів Томас.

Як жінці вдалося втекти

Все ж жертві вдалося втекти після того, як один клієнт зглянувся над нею. Він допоміг їй повернути мобільний телефон і дав трохи грошей.

Вона втекла, запропонувавши винести сміття одного вечора, коли власника не було, а потім втекла і жила під мостом у Дубаї.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

20-річна українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня й понад тиждень не зв’язувалась з близькими. Згодом її знайшли у критичному стані на узбіччі дороги.

Одна з учасниць вечірки розказала свою версію подій.

Крім того, російський мажор спростував звинувачення української моделі в нападі.