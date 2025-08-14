"Я вирішила зізнатися": модель, яку побили в Дубаї, зробила нову заяву (відео)

Українська модель Марія Ковальчук наголосила, що не вживала алкоголь та заборонені речовини ввечері, коли її побили до непритомності в Дубаї. Втім, інші учасники вечірки не можуть надати докази того ж самого.

Постраждала українка завела Instagram та почала показувати свою рутину під час реабілітації в Норвегії.

Марія Ковальчук

"Я вирішила зізнатися в тому, що в день події в моїй крові не було знайдено ні алкоголю, ні наркотиків. У мене є документи, які це підтверджують. Хлопці стверджують, що в день події в них були взяті аналізи на алкоголь і наркотики. Але я більше ніж впевнена, що офіційні документи вони додати не зможуть. Про них навіть не було мови", — заявила Марія.

Зокрема, вона показала документи поліції Дубая, які підтверджують, що в її крові не було цих речовин.

Наразі Ковальчук демонструє в соцмережах свою рутину: тренування, приготування їжі, нанесення макіяжу. У коментарях її як підтримують, так і звинувачують у брехні.

Українську модель побили в Дубаї

20-річна українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня й понад тиждень не зв’язувалась з близькими. Згодом її знайшли у критичному стані на узбіччі дороги. Модель звинувачує в побитті сина донецького бізнесмена. Вона прилетіла в Дубай у гості до подруги, де в караоке-барі познайомилася з Артемом Папазовим.

Марія стверджувала, що її дороге медичне лікування було покрито владою Дубая. "Я не знаю, скільки вони заплатили — сума була колосальною, мільйони", — каже її мати.

Марія Ковальчук Фото: YouTube

Натомість українку начебто попросили не говорити нічого, що могло б виставити владу емірату в негативному світлі.

