"Была в депрессии": друг раскрыл правду о гибели Наты Лайм, прыгнувшей с балкона в Дубае

Известная украинская блогерша Наталья Любаренко, более известная под псевдонимом Ната Лайм, прыгнула с балкона в Дубае. В свое время развлекательные видео интернет-знаменитости в YouTube и Instagram смотрели миллионы зрителей — преимущественно подростки. Впрочем, в конце 2020 года она вдруг исчезла из публичного пространства.

Друг покойной, блогер Евгений Белозеров, первым официально сообщил о смерти Наты Лайм, чтобы развеять все слухи. Накануне в сети появилась фотография ее могилы с табличкой на украинском языке и свежими цветами. В разговоре с Фокусом он впервые рассказывает, что на самом деле произошло.

По словам Евгения, 31-летняя Наталья погибла в результате падения с балкона в Дубае. Перед этим у девушки была депрессия, она даже работала с психологом, чтобы выйти из тяжелого состояния, но тщетно.

Последняя встреча

"Поскольку я живу в Харькове, а она — в Киеве, то мы не так часто виделись, как хотелось бы. Последняя встреча была в конце прошлого года, — рассказывает Евгений. — Встреча на троих: она, ее муж и я. Тогда мы ходили на квест, после этого сидели в их любимом кафе. Если бы кто-то сказал тогда, что это наша последняя встреча, я бы никогда не поверил. Она казалась такой жизнерадостной. Вместе с мужем строили планы. В тот день показали мне их будущую стоматологию, где шел ремонт".

Евгений Белозеров рассказал подробности гибели Наты Лайм Фото: Facebook

По словам блогера, уже тогда Любаренко переживала глубокий эмоциональный кризис, но старательно скрывала свое состояние от окружающих.

"К сожалению, я не знал, что уже тогда Ната находилась в депрессии. Видимо, плохо умею считывать людей. О ее состоянии рассказал муж (Артем Любаренко — Ред.) уже после трагического случая. По его словам, Ната занималась с психологом. Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 года", — добавляет он.

Жила в Киеве

Блогер утверждает, что его подруга жила в Киеве, но из соображений безопасности часто выезжала за границу. Ее возлюбленный оставался в Украине.

"Мы часто переписывались. Она периодически подбрасывала идеи для новых видео. Делилась фотографиями ремонта в клинике. Она иногда выезжала за границу, поскольку не чувствовала себя в безопасности, но возвращалась. Муж оставался здесь", — добавляет Белозеров.

Наталья Любаренко переживала депрессию, но об этом знали только самые близкие люди Фото: Instagram Наталья Любаренко переживала депрессию, но об этом знали только самые близкие люди Фото: Instagram

По его словам, возлюбленный покойной позвонил ему на следующий день после трагедии.

"Шокирующая новость — как гром среди ясного неба. Тогда было больше вопросов, чем ответов. Через день снова списались. Я спросил, будет ли он писать об этом публично, потому что у Наты довольно большая аудитория. Сказал, что не будет скрывать факт ее смерти, и если кто-то спросит — будет говорить, как есть, но писать об этом в интернете (скажем, на ее странице) не видит смысла, поскольку Ната последние 4 года избегала публичности. Это казалось вполне логичным, поэтому о смерти знали только родственники и близкие друзья", — добавляет Евгений.

Слухи о трагедии

Блогер объясняет, что о трагедии стало известно только сейчас, потому что кто-то опубликовал фото могилы Натальи в TikTok.

"Вчера мы (с мужем Натальи — Ред.) снова списались по поводу поста с официальной информацией, поскольку все соприкасающиеся социальные сети (его страница, страница клиники, моя страница, родственников Наты) разрывалась вопросами. Дошло до того, что люди начали строить самые нелепые теории ее исчезновения. Артем попросил, чтобы я об этом написал у себя, потому что он, как и Ната, перестал быть публичным с 2020-го", — отмечает Белозеров.

Блогер подтвердил, что Наталью Любаренко похоронили в Украине. У нее не было детей.

Могила Нати Лайм Фото: TikTok

