Еще одна трагедия с украинкой: что известно о Нате Лайм, которая выпала с балкона в Дубае (фото, видео)

14 августа стало известно, что популярная украинская блогерша Ната Лайм погибла в Дубае в апреле 2025 года. Девушка была известной развлекательными видео на YouTube: снимала DIY, покупки с AliExpress, ведение личного дневника и другие веселые ролики.

О смерти Наты Лайм, настоящее имя которой Наталья Любаренко, сообщил ее друг Женя Белозеров в Tiktok. По его словам, девушка выпала с балкона в Дубае и погибла.

Что известно о Нате Лайм

Ната была известна благодаря развлекательным видео на YouTube. За ее каналом NataLime следили более 1,75 миллиона человек. В частности, у нее был другой канал NataLime Life, там подписано 635 тысяч человек.

На странице блогера в Instagram — 567 тысяч подписчиков. Последнее сообщение девушка сделала еще 5 февраля 2021 года, а последнее видео на YouTube вышло 21 декабря того же года. В ролике Ната сообщила подписчикам, что закрывает канал и уходит с платформы.

Девушка погибла в возрасте 31 год.

Последние сообщения Наты Лайм в Instagram были из Объединенных Арабских Эмиратов.

Первые слухи о смерти Наты Лайм появились, когда по сети начали распространяться фото ее могилы. Судя по кадрам, блогерша умерла еще 29 апреля. Вероятно, ее похоронили в Украине, судя по лесистой местности и украинскому языку на табличке.

