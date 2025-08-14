Ще одна трагедія з українкою: що відомо про Нату Лайм, яка випала з балкона в Дубаї (фото, відео)

14 серпня стало відомо, що популярна українська блогерка Ната Лайм загинула в Дубаї в квітні 2025 року. Дівчина була відомою розважальними відео на YouTube: знімала DIY, покупки з AliExpress, ведення особистого щоденника та інші веселі ролики.

Про смерть Нати Лайм, справжнє ім’я якої Наталія Любаренко, повідомив її друг Женя Білозеров у Tiktok. За його словами, дівчина випала з балкона у Дубаї та загинула.

Що відомо про Нату Лайм

Ната була відома завдяки розважальним відео на YouTube. За її каналом NataLime стежили понад 1,75 мільйона людей. Зокрема, в неї був інший канал NataLime Life, там підписано 635 тисяч осіб.

На сторінці блогерки в Instagram – 567 тисяч підписників. Останній допис дівчина зробила ще 5 лютого 2021 року, а останнє відео на YouTube вийшло 21 грудня того ж року. У ролику Ната повідомила підписників, що закриває канал та йде з платформи.

Дівчина загинула у віці 31 рік.

Останні дописи Нати Лайм в Instagram були з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

