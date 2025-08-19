Загрожує 8 років тюрми: відомого російського блогера затримали в аеропорті Москви (фото)

У московському аеропорту затримали блогера Микиту Єфремова — власника мережі магазинів люксових кросівок та партнера популярної інфлюенсерки Діни Саєвої. Правоохоронці звинувачують його у фінансуванні "екстремістських організацій", за що карають до восьми років ув'язнення.

Російські поліціанти затримали Микиту Єфремова одразу після його повернення з Туреччини, де чоловік був на святкуванні дня народження репера Тіматі. За інформацією джерел у правоохоронних органах, бізнесменові інкримінують фінансування Фонду боротьби з корупцією, який у РФ визнано екстремістською організацією.

"Йому загрожує до восьми років позбавлення волі за цією кримінальною статтею", — зазначають у відомстві.

Суд не став обирати для Єфремова запобіжний захід у вигляді арешту, обмежившись забороною на певні дії.

Арешт Микити Єфремова

Микита Єфремов керує бізнесом у сфері преміальної моди. У нього є мережа магазинів під власним брендом Nikita Efremov у Москві та Санкт-Петербурзі, де представлені ексклюзивні кросівки лімітованих колекцій, люксовий одяг та рідкісні аксесуари преміум-сегмента.

Єфремов неодноразово потрапляв у скандали. Найгучнішою стала справа про підробки, коли правоохоронці вилучили близько п'яти тисяч пар кросівок після численних скарг покупців на неоригінальну продукцію.

"У моїх магазинах представлена тільки оригінальна продукція", — категорично заперечував звинувачення блогер під час розслідування.

Розвиток бізнесу

Попри проблеми в Росії, бізнесмен продовжував розширювати свою діяльність за кордоном. Нещодавно він відкрив нову торгову точку в одному з торгових центрів Дубая.

Єфремов давно обертається у зіркових колах російської естради та шоубізнесу. Серед його постійних клієнтів називають репера Тіматі, виконавця Басту, коміка Нурлана Сабурова та телеведучу, яка зрадила Україну, Регіну Тодоренко.

Понад два роки підприємець перебуває у стосунках з впливовою блогеркою Діною Саєвою, яка має мільйонну аудиторію в соціальних мережах. Пара регулярно з'являється на публічних заходах.

Поки що представники бізнесмена не коментують ситуацію з його затриманням.

Микиту Єфремова затримали Фото: Telegram

