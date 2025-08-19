Грозит 8 лет тюрьмы: известного российского блогера задержали в аэропорту Москвы (фото)

В московском аэропорту задержали блогера Никиту Ефремова — владельца сети магазинов люксовых кроссовок и партнера популярного инфлюенсерши Дины Саевой. Правоохранители обвиняют его в финансировании "экстремистских организаций", за что наказывают до восьми лет заключения.

Related video

Российские полицейские задержали Никиту Ефремова сразу после его возвращения из Турции, где мужчина был на праздновании дня рождения рэпера Тимати. По информации источников в правоохранительных органах, бизнесмену инкриминируют финансирование Фонда борьбы с коррупцией, который в РФ признан экстремистской организацией.

"Ему грозит до восьми лет лишения свободы по этой уголовной статье", — отмечают в ведомстве.

Суд не стал избирать для Ефремова меру пресечения в виде ареста, ограничившись запретом на определенные действия.

Арест Никиты Ефремова

Никита Ефремов управляет бизнесом в сфере премиальной моды. У него есть сеть магазинов под собственным брендом Nikita Efremov в Москве и Санкт-Петербурге, где представлены эксклюзивные кроссовки лимитированных коллекций, люксовая одежда и редкие аксессуары премиум-сегмента.

Ефремов неоднократно попадал в скандалы. Самым громким стало дело о подделках, когда правоохранители изъяли около пяти тысяч пар кроссовок после многочисленных жалоб покупателей на неоригинальную продукцию.

"В моих магазинах представлена только оригинальная продукция", — категорически отрицал обвинения блогер во время расследования.

Развитие бизнеса

Несмотря на проблемы в России, бизнесмен продолжал расширять свою деятельность за рубежом. Недавно он открыл новую торговую точку в одном из торговых центров Дубая.

Ефремов давно вращается в звездных кругах российской эстрады и шоу-бизнеса. Среди его постоянных клиентов называют рэпера Тимати, исполнителя Басту, комика Нурлана Сабурова и телеведущую, которая предала Украину, Регину Тодоренко.

Более двух лет предприниматель находится в отношениях с влиятельной блогершей Диной Саевой, которая имеет миллионную аудиторию в социальных сетях. Пара регулярно появляется на публичных мероприятиях.

Пока что представители бизнесмена не комментируют ситуацию с его задержанием.

Никиту Ефремова задержали Фото: Telegram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинскую блогершу и ведущую Алину Шаманскую, которая живет в США, ограбили в Лас-Вегасе на концерте группы Backstreet Boys. Воры украли сумку с деньгами, документами и микрофоном.

Инфлюенсерша Елена Мандзюк, попавшая в скандал из-за высказывания об избиении детей за общение на русском языке, отреагировала на открытие против нее уголовного дела.

Кроме того, на 32-м году жизни умерла украинская блогерша Ната Лайм (Наталья Любаренко), которая длительное время жила в ОАЭ. Она была известна аудитории благодаря своим видео на YouTube. Однако еще в декабре 2021-го девушка полностью исчезла из медиапространства. Фокус пообщался с другом покойной и впервые узнал, что на самом деле произошло.