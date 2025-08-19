"Никто ничего не вернет": Алину Шаманскую ограбили в США, все детали

Украинскую блогершу и ведущую Алину Шаманскую, которая живет в США, ограбили в Лас-Вегасе на концерте группы Backstreet Boys. Воры украли сумку с деньгами, документами и микрофоном.

Более того, исчез загранпаспорт знаменитости, что ставит под угрозу ее возвращение в Украину. Об этом Шаманская рассказала в Instagram.

"У меня украли сумку с деньгами (около 2 тысяч долларов), всеми документами, включая загранпаспорт с визой США (на 10 лет), микрофон. Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта", — написала ведущая.

Шаманская добавила, что скучает по сыну и планировала вместе с ним пойти в школу на праздник 1 сентября. В частности, у блогерши запланированы съемки в Украине.

Позже знаменитость призналась, что она спокойно относится к инциденту и планирует его решать.

"Всем спасибо за волнение. Но я в хорошем моральном состоянии. Я все решу! Потому что главное, что я жива. Нет таких проблем, которые нельзя было бы решить, когда ты жив и здоров", — написала ведущая.

Алину Шаманскую ограбили: детали

Блогерша призналась, что воры действовали прямо в толпе на концерте: "Первая мысль: а как я сяду на самолет? Как я вернусь в Украину? Что будет с моей американской визой?".

Как сообщила ведущая, концертный зал уже зафиксировал дело и сообщил, что ответ предоставят через 48 часов.

"Но будем откровенны — никто ничего не вернет. Не уверена, что даже искать будут и просматривать камеры. В Лас-Вегасе это очень распространенная история. Даже — стандартная. Это озвучил мне консул", — отметила Шаманская.

Теперь блогерша должна ехать в консульство в Сан-Франциско с полицейским рапортом о потере. Там ей выдадут временный документ, который позволит сесть на самолет и пересечь границу. Но нужно покупать новый билет, потому что Варшава этот документ не примет. Это может сделать или Турция или Молдова.

"Я должна была возвращаться домой 26 августа, у меня расписаны съемки больших проектов, договоренности о которых были согласованы еще полгода назад. Также подготовить сына к школе, провести его во второй класс, молчу уже о том, как сильно я соскучилась... съемки и монтажи на телевидении, участие в мероприятиях. Сейчас все это рушится", — написала знаменитость.

