Телеведущая Алина Шаманская нарвалась на хейт из-за военной формы, которую надела (видео)

Блогершу захейтели из-за военной формы, которую она надела на видео. Пока Шаманская никак не комментирует опубликованное видео, однако ранее она говорила, что не отказалась бы от журналистской должности в ВСУ.

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Украинский блогер и телеведущая Алина Шаманская оскандалилась из-за видеоролика в котором показалась в военной форме. Волну хейта Шаманская получила под своим новым постом в сети Инстаграм.

Так, блогерша за которой следит более 1,3 миллиона пользователей опубликовала новое видео в котором предстала в военной форме. Так, на видео Алина снимает женственный образ — платье и туфли и примеряет на себя образ военной, изменив его на берцы и камуфляж.

За несколько часов сообщение собрало около полусотни комментариев, большинство из которых имели негативный характер. Так, часть пользователей назвали это видео неудачным пиаром и игрой: "Не знаю почему, но у меня это видео вызвало негативные впечатления и эмоции", "Считаю, что должен быть строгий запрет надевать форму ради развлечения, это отвратительно ...", "Интересно ... как относиться к таким видео те женщины, которые на фронте? Зачем? Если надеваешь форму — то на войну... Это же не шутки... честно говоря, удивляют сейчас такие видео. И по комментариям видно, что люди возмущены... например, видим, что многие думает, что нас готовят и к женской мобилизации", "Женщины которые воюют на передовой и несут службу не снимают такие видео. это максимальный кринж и дно", "На что одевать военную форму, если ты не военная, к чему это?".

Однако нашлись и те, кто нашел обоснование видео и предположили, что блогерша могла занять военную должность, например, журналистки, или же отправляется на интервью в горячую боевую точку: "Почему-то первая мысль: военный журналист в горячих точках", "Видимо, Алина едет брать интервью где-то в очень опасное место. Чего вы сразу такие все злые".

Часть же комментариев все же поддержали работу блогера: "Крутое видео! Ждала такое давно. Нам надо брать пример с успешных стран где военные в кино и медиа — герои современности, и тотально лучше", "Тот случай когда знаешь Алину 100 лет и знаешь что будет адекватное объяснение, и просто зашла почитать комментарии) Кстати, а как это никто не вспомнил о песне бывшего "Дикая дичь"? Хейтеры уже не те....", "Почему негативные комментарии... я увидела в видео две реальности, в которой проживает сейчас каждая женщина", "Возможно это видео нужно смотреть, как на искусство. То есть, как метафору! Жизнь разделена на "До" и "После" Как совместить трендовые цвета этой осени?".

Сама же Алина Шаманская через несколько часов вышла на связь из собственной машины, где снова показалась в одежде цвета хаки, которую подписала словами: "Я умышленно до вечера буду молчать... Сделаем срез психологического состояния людей в комментариях под рилзом".

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что инфлюенсерка Алина Шаманская призналась, какие пластические операции делала на лице.