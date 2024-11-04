Телеведуча Аліна Шаманська нарвалася на хейт через військову форму, яку одягла (відео)

Блогерку захейтели через військову форму, яку вона одягла на відео. Поки Шаманська ніяк не коментує опубліковане відео, однак раніше вона говорила, що не відмовилася б від журналістської посади в ЗСУ.

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Українська блогерка та телеведуча Аліна Шаманська оскандалилася через відеоролик в якому показалася у військовій формі. Хвилю хейту Шаманська отримала під своїм новим дописом в мережі Інстаграм.

Так, блогерка за якою слідкує понад 1,3 мільйона користувачів опублікувала нове відео в якому постала у військовій формі. Так, на відео Аліна знімає жіночний образ — сукню та туфлі та приміряє на себе образ військової, змінивши його на берці та камуфляж.

За кілька годин допис зібрав близько півсотні коментарів, більшість з яких мали негативний характер. Так, частина користувачів назвали це відео невдалим піаром та грою: "Не знаю чому, але в мене це відео викликало негативні враження і емоції", "Вважаю, що має бути сувора заборона одягати форму заради розваги, це огидно…", "Цікаво .. як відноситися до таких відео ті жінки, які на фронті? Навіщо? Якщо вдягаєш форму — то на війну .. Це ж не шутки.. чесно кажучи, дивують зараз такі відео. І по коментарях видно, що люди обурені.. наприклад, бачимо, що багато думає, що нас готують і до жіночої мобілізації", "Жінки які воюють на передовій і несуть службу не знімають такі відео. це максимальний крінж і дно", "На що одягати військову форму, якщо ти не військова, до чого це?".

Однак знайшлися і ті, хто знайшов обґрунтування відео і припустили, що блогерка могла зайняти військову посаду, наприклад, журналістки, або ж відправляється на інтерв’ю в гарячу бойову точку: "Чомусь перша думка: військовий журналіст в гарячих точках", "Мабуть, Аліна їде брати інтервʼю десь в дуже небезпечне місце. Чого ви одразу такі всі злі".

Частина ж коментарів все ж підтримали роботу блогерки: "Круте відео! Чекала на таке давно. Нам треба брати приклад з успішних країн де військові в кіно і медіа — герої сучасності, і тотально краші", "Той випадок коли знаєш Аліну 100 років і знаєш що буде адекватне пояснення, і просто зайшла почитати коментарі) До речі, а як це ніхто не згадав про пісню колишнього"Дика дичка"? Хейтери вже не ті….", "Чому негативні коментарі.. я побачила в відео дві реальності, в якій проживає зараз кожна жінка", "Можливо це відео потрібно дивитись, як на мистецтво. Тобто, як метафору ! Життя розділено на "До" і "Після" Як поєднати трендові кольори цієї осені?".

Сама ж Аліна Шаманська через кілька годин вийшла на зв’язок з власної автівки, де знову показалася в одязі кольору хакі, яке підписала словами: "Я навмисне до вечора буду мовчати… Зробимо зріз психологічного стану людей в коментарях під рілзом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська заявила, що готова мобілізуватися до ЗСУ.

Крім цього, Фокус писав, що інфлюєнсерка Аліна Шаманська зізналася, які пластичні операції робила на обличчі.