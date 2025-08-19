"Ніхто нічого не поверне": Аліну Шаманську пограбували в США, усі деталі

Українську блогерку і ведучу Аліну Шаманську, яка живе в США, пограбували у Лас-Вегасі на концерті гурту Backstreet Boys. Злодії вкрали сумку з грошима, документами та мікрофоном.

Ба більше, зник закордонний паспорт знаменитості, що ставить під загрозу її повернення в Україну. Про це Шаманська розповіла в Instagram.

"У мене вкрали сумку з грошима (близько 2 тисяч доларів), усіма документами, враховуючи закордонний паспорт з візою США (на 10 років), мікрофон. Мій виліт зі США в Україну під реальною загрозою! Адже в мене немає паспорта", — написала ведуча.

Шаманська додала, що сумує за сином і планувала разом з ним піти до школи на свято 1 вересня. Зокрема, у блогерки заплановані зйомки в Україні.

Пізніше знаменитість зізналася, що вона спокійно ставиться до інциденту та планує його вирішувати.

"Усім дякую за хвилювання. Але я в хорошому моральному стані. Я все вирішу! Бо головне, що я жива. Немає таких проблем, яких не можна було б вирішити, коли ти живий і здоровий", — написала ведуча.

Аліну Шаманську пограбували: деталі

Блогерка зізналася, що злодії діяли прямо в натовпі на концерті: "Перша думка: а як я сяду на літак? Як я повернусь в Україну? Що буде з моєю американською візою?".

Як повідомила ведуча, концертний зал уже зафіксував справу та повідомив, що відповідь нададуть за 48 годин.

"Але будемо відверті — ніхто нічого не поверне.. Не впевнена, що навіть шукати будуть та переглядати камери. У Лас-Вегасі це дуже поширена історія. Навіть — стандартна. Це озвучив мені консул", — зазначила Шаманська.

Тепер блогерка має їхати до консульства в Сан-Франциско з поліцейським рапортом про втрату. Там їй видадуть тимчасовий документ, який дозволить сісти на літак і перетнути кордон. Але потрібно купувати новий квиток, бо Варшава цей документ не прийме. Це може зробити або Туреччина або Молдова.

"Я мала повертатися додому 26 серпня, в мене розписані зйомки великих проєктів, домовленості про які були погоджені ще пів року тому. Також підготувати сина до школи, провести його в другий клас, мовчу вже про те, як сильно я скучила… зйомки й монтажі на телебаченні, участь у заходах. Зараз усе це руйнується", — написала знаменитість.

