Міг вже 8 місяців сидіти за ґратами: американець зарізав у трамваї 23-річну біженку з України

Молода дівчина нещодавно переїхала у США через війну, мріючи про нове життя. Однак ввечері 22 серпня вона загинула від рук бездомного, який неодноразово порушував закон, але з нього знімали звинувачення.

Незадовго до 22:00 у п'ятницю в поліцію надійшов виклик, повідомлялося про напад. Приїхавши на місце події, правоохоронці знайшли жертву з ножовими пораненнями. Медики констатували смерть. Про це заявили в Управлінні поліції Шарлотт-Мекленбурґ.

Одразу зазначалося, що причетна до нападу людина перебуває під вартою. Справу доручили детективам відділу з розслідування вбивств.

Згодом у відомстві уточнили, що жертва — це 23-річна Ірина Заруцька, а підозрюваний — 34-річний Декарлос Браун-молодший. Ймовірного нападника доставили до лікарні з травмами, отриманими під час інциденту, які не загрожували його життю. Його пообіцяли заарештувати після виписки.

Фото Ірини Заруцької, опубліковане знайомими її родини Фото: gofundme.com

Брауна звинувачують у вбивстві першого ступеня. Про трагедію сповістили родину загиблої.

Друзі сім'ї Заруцької повідомили, що дівчині було 23 роки, і вона нещодавно перебралася у США, рятуючись від війни в Україні та мріючи про нове життя.

"На жаль, її життя трагічно обірвалося. Це непоправна втрата для всієї родини", — наголосили знайомі.

Ірині Заруцької було лише 23 роки Фото: gofundme.com

Вони відкрили збір, щоб підтримати родину у важкий період. З 20 тисяч доларів було зібрано вже 16,5 тисячі.

Репортер WSOC-TV Джо Бруно з посиланням на поліцію заявив у соцмережах, що на момент нападу дівчина перебувала у трамваї. Водночас Браун, з його слів, лише у січні цього року був заарештований за зловживання гарячою лінією 911.

Чоловік зателефонував у службу порятунку з лікарні й заявляв про "штучний матеріал", який нібито контролював, коли він їсть, ходить і розмовляє. Офіцер відповів, що це — медична проблема, і правоохоронці не можуть з цим допомогти, але Браун продовжував дзвонити.

Фото Декарлоса Брауна-молодшого Фото: WSOC-TV

Американцю, який згідно з документами є бездомним, висунули кримінальне звинувачення. Однак суддя Тереза Стокс звільнила його з в'язниці без застави, взявши лише письмову обіцянку з'явитись на суд.

Минулого місяця наданий державою адвокат поставив під сумнів психічну здатність Брауна продовжувати судовий процес. Інший суддя, Рой Віггінс, призначив відповідну експертизу, але обвинувачений продовжував перебувати на волі.

У виданні The Charlotte Observer проінформували, що Брауна неодноразово арештовували ще з 2011 року. Серед оголошених йому обвинувачень — крадіжка, пограбування зі зброєю, погрози. Однак майже всі звинувачення були зняті. За даними ЗМІ, під час випадку зі дзвінками на 911 чоловік добивався, щоб офіцери зайнялися "рукотворним" матеріалом всередині його тіла.

Про те, що загибла — українка, пишуть у The New York Post. Зазначається, що її будинок був зруйнований внаслідок війни.

