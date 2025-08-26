Інсталяція в Дніпрі проломила череп дитині: 9-річна дівчинка у комі (відео)

На дитину впала інсталяція барного стільця, встановлена у парку. Медики знайшли дві тріщини в її черепі, дівчинка пережила крововилив і перебуває у реанімації.

Людина, знайома з батьком постраждалої дитини, розповіла, що інцидент стався 24 серпня у парку ім. Шевченка. З її слів, на дівчинку впала табуретка й "розчавила череп". З тріщиною у черепі довжиною 15 сантиметрів вона впала у кому. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у соцмережах.

"Поліція хоче списати на нещасний випадок, батько вважає, що люди, які її туди поставили і не закріпили, повинні понести відповідальність, оскільки вона небезпечна і для інших дітей", — підкреслив анонімний співрозмовник.

На відео з місця подій видно, як дівчинка підійшла до інсталяції та почала лізти на спинку великого стільця, вхопившись за неї руками. Однак під вагою дитини стілець впав назад, і дитина опинилася під ним. Постраждалу вивільнили люди, які були поблизу, і невдовзі прибігла жінка, яка взяла її на руки. Наприкінці відео виглядає, що дівчинка перебуває в напівпритомному або непритомному стані.

Деталі від батька постраждалої

Батько дівчинки Сергій в інтерв'ю Telegram-каналу "Дніпро Оперативний" розповів, що 24 серпня його донька була у парку Шевченка через концерт, на якому виступала як танцівниця. О 13:00 бабуся повідомляла телефоном, що після нагородження вони поїдуть додому, а вже о 13:35 подзвонила зі словами про сильну травму.

Дівчинку забрали "швидкою", і вона перебуває у реанімації. Після КТ і МРТ її ввели у штучну кому, медики зафіксували дві тріщини в черепі — над правим оком і на потилиці, остання довжиною сягає 10-15 сантиметрів і за формою нагадує блискавку.

Фото Сергія Чайки — батька дівчинки, на яку впав стілець Фото: Суспільне

За попередніми прогнозами, 9-річна Єва проведе у комі 2-4 дні, за які їй мають провести низку операцій та обстежень. Сергій розповів, що отримав дзвінок від чоловіка, який назвався начальником охорони парку. Співрозмовник запитав про стан дитини, але допомоги не пропонував. Водночас правоохоронці, зі слів батька, кваліфікували справу як нещасний випадок. Чоловік налаштований заручитись допомогою адвоката й добиватися справедливості у поліції, а можливо й у судах.

"Наразі місце, де стався жахливий інцидент, огороджено стрічкою", — додали журналісти.

Реакція правоохоронців

У Дніпропетровській обласній прокуратурі підтвердили, що 24 серпня в одному з парків Дніпра на дитину впала інсталяція у вигляді стільця. Внаслідок цього 9-річна дівчинка зазнала тілесних ушкоджень і була госпіталізована.

Правоохоронці порушили дві справи — про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, а також про службову недбалість. Триває встановлення усіх обставин.

Інсталяція не була закріплена: хто винен

Директор комунального підприємства "Міська інфраструктура" Олексій Тесля повідомив "Суспільному", що проводиться внутрішнє службове розслідування. Він пояснив, що інсталяція — це фотозона, і закріплення вона не передбачає. Великі стільці призначені для того, щоб поруч з ними фотографувалися, і локація не мала використовуватись як дитячий майданчик.

Фото інсталяції після інциденту Фото: Суспільне

Однак батько дівчинки дотримується іншої думки.

"Я вважаю, що якби ця інсталяція була якось зафіксована або прикручена до підлоги, такої трагедії б не сталося взагалі. Якщо хтось дозволив цю інсталяцію поставити в такому вигляді — то люди повинні нести за це відповідальність. Тому що ця інсталяція до сих пір там і в будь-яку хвилину цей стілець може вбити ще когось", — заявив Сергій.

Він додав, що отримав приблизно 50 дзвінків від начальник охорони і не вважає інцидент нещасним випадком.

В якому стані дитина: що кажуть медики

Завідувач відділенням інтенсивної терапії лікарні розповів "Суспільному", що стан дівчинки — важкий, зберігається загроза життю. Вона отримала черепно-мозкову травму з переломом кісток потилиці та скроневої кістки, також медики діагностували внутрішній крововилив та крововилив у шлуночкову систему мозку. Роботу серця й дихання стабілізували, 25 серпня нейрохірурги провели операцію, але може знадобитися ще одне оперативне втручання.

"Гострий період при черепно-мозкових травмах триває від 2 до 5 діб. Тобто це той час, за який стан дитини може погіршитися", — пояснив лікар у коментарі ТСН.

