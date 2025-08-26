В масках і чорному одязі: в Ужгороді невідомі викрали експоліцейського Белецького — він опинився у ТЦК (фото)

Колишнього офіцера Ужгородського відділу поліції і ветерана російсько-української війни Івана Белецького невідомі у масках та темному одязі викрали прямо на вулиці Ужгорода. Цими днями він заявляв, що його було звільнено зі служби через надання відеодоказу з приниженням ветерана співробітниками Закарпатського ТЦК, що трапилося у червні.

Викрадення відбулося у районі вулиці Сечені. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook мешканка Ужгорода Мирослава Копинець, яка стала випадковою очевидицею подій.

"Забрали Івана Белецького!!!", — написала жінка, прикріпивши фотографії з місця подій.

Скриншот | допис Мирослави Копинець у Facebook

Жінка розповіла у коментарі для медіа "Суспільне Ужгород", що Івана Белецького вона випадково побачила на вулиці Сечені, 33. У той час із автомобіля вибігли вісім людей, шестеро з яких були у масках. Одягнені вони були у чорні майки та чорні джинси, стверджує очевидиця.

Мирослава також додала, що коли вона знімала кадри інциденту на телефон, невідомі намагалися вирвати смартфон і били її по руках.

Жінка припустила, що чоловік перебуває у ТЦК, тому разом з його батьком чекала біля будівлі однак їх не впускали.

У коментарях до свого допису у Facebook жінка написала, що у неї "побиті груди, живіт і руки". За її словами, це сталося через те, що Мирослава кричала і намагалася захистити Белецького.

Скриншот | коментарі до допису Мирослави Копинець

Ірина Пацкан, дружина Івана Белецького, повідомила "Суспільному", що чоловіка дійсно забрали до ТЦК. Вона зазначила, що Іван сам про це сказав, зателефонувавши їй звідти.

Іван Белецький пройшов ВЛК і його було визнано придатним до служби. Однак дружина стверджує, що Іван нещодавно переніс операцію, в ході якого медики вилучили у нього суглоб.

Поліція Закарпатської області повідомила "Суспільному", що жодних звернень про викрадення людей до відомства не надходило. Кореспонденти також звернулися за коментарем до Закарпатського обласного ТЦК та СП, однак на момент публікації відповіді не надходило.

Нагадаємо, 23 серпня Іван Белецький заявив, що його звільнили зі служби у поліції після того, як він допоміг надати розголосу із інцидентом щодо побиття військового співробітниками місцевого ТЦК та СП. Експоліцейський надав відеодокази постраждалому ветерану.

25 серпня у ТЦК і поліції прокоментували смерть чоловіка у пункті збору на Рівненщині, якого "утримували 3 дні".