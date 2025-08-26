В масках и черной одежде: в Ужгороде неизвестные похитили экс-полицейского Белецкого — он оказался в ТЦК (фото)

Бывшего офицера Ужгородского отдела полиции и ветерана российско-украинской войны Ивана Белецкого неизвестные в масках и темной одежде похитили прямо на улице Ужгорода. На днях он заявлял, что был уволен со службы из-за предоставления видеодоказательства с унижением ветерана сотрудниками Закарпатского ТЦК, что случилось в июне.

Похищение произошло в районе улицы Сечени. Об этом сообщила на своей странице в Facebook жительница Ужгорода Мирослава Копинец, которая стала случайной очевидицей событий.

"Забрали Ивана Белецкого!!!", — написала женщина, прикрепив фотографии с места событий.

Женщина рассказала в комментарии для медиа "Суспільне Ужгород", что Ивана Белецкого она случайно увидела на улице Сечени, 33. В то время из автомобиля выбежали восемь человек, шестеро из которых были в масках. Одеты они были в черные майки и черные джинсы, утверждает очевидица.

Мирослава также добавила, что когда она снимала кадры инцидента на телефон, неизвестные пытались вырвать смартфон и били ее по рукам.

Женщина предположила, что мужчина находится в ТЦК, поэтому вместе с его отцом ждала у здания однако их не впускали.

В комментариях к своему сообщению в Facebook женщина написала, что у нее "избиты грудь, живот и руки". По ее словам, это произошло из-за того, что Мирослава кричала и пыталась защитить Белецкого.

Ирина Пацкан, жена Ивана Белецкого, сообщила "Суспільному", что мужа действительно забрали в ТЦК. Она отметила, что Иван сам об этом сказал, позвонив ей оттуда.

Иван Белецкий прошел ВВК и был признан годным к службе. Однако жена утверждает, что Иван недавно перенес операцию, в ходе которого медики изъяли у него сустав.

Полиция Закарпатской области сообщила "Суспільному", что никаких обращений о похищении людей в ведомство не поступало. Корреспонденты также обратились за комментарием в Закарпатский областной ТЦК и СП, однако на момент публикации ответа не поступало.

Напомним, 23 августа Иван Белецкий заявил, что его уволили со службы в полиции после того, как он помог придать огласке инцидент с избиением военного сотрудниками местного ТЦК и СП. Экс-полицейский предоставил видеодоказательства пострадавшему ветерану.

