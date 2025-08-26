У Вінниці чоловік з пістолетом оголосив хвилину мовчання: у поліції розкрили деталі (відео)

Вранці чоловік вийшов на перехрестя з пістолетом у руці й оголошував хвилину мовчання. Правоохоронці встановили, хто це був, і доставили його до відділку.

Інцидент стався 26 серпня о 09:00 на перехресті вулиць Пирогова та Зодчих. Відео з місця подій опублікував Ситуаційний центр міста Вінниця.

Невідомий чоловік вийшов на проїжджу частину і намагався зупинити транспорт, який ігнорував хвилину мовчання. При цьому в руках він тримав предмет, схожий на пістолет.

"Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво", — зауважили у соцмережах, оприлюднивши відео, зняте очевидцем.

На ситуацію відреагували у поліції Вінницької області .

"Відео про цю подію ширилось сьогодні Telegram-каналами. Співробітники Вінницького райуправління оперативно встановили особу громадянина", — заявили у відомстві.

Фото чоловіка, який намагався перекрити рух на перехресті у Вінниці Фото: Національна поліція

Чоловік, який намагався зупиняти машини, виявився місцевим жителем, а пістолет в його руках — іграшковим.

"Він доставлений до підрозділу поліції", — передала пресслужба.

Нагадаємо, у березні повідомлялось, що регулювальники Львівської області показують заборонний жест і спиняють транспорт на час хвилини мовчання. Це дозволяє штрафувати водіїв, які ігнорують хвилину мовчання, адже вони продовжують рух попри заборону. Максимальний штраф за таке порушення ПДР становить 510 гривень.

У Києві ще на початку року розробили рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Установи, заклади й організації усіх форм власності закликали зупиняти на цей час роботу окрім випадків, коли задачі — невідкладні.