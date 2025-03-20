Промчав за спиною: поліція оштрафувала водія, який зігнорував хвилину мовчання (відео)

Регулювальники Львівської області показують заборонний жест і спиняють транспорт на час хвилини мовчання, пояснили патрульні. Так впливають на водіїв, які ігнорують сигнал вшанування полеглих бійців.

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Водій легкового автомобіля, який проїхав перехрестя під час хвилини мовчання, отримав штраф відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Оформити покарання змогли завдяки тому, що регулювальник на той момент показував заборонний знак. Про деталі інциденту Патрульна поліція Львівської області розповіла на сторінці Faceboook.

Патрульні розповіли, що порушення правил дорожнього руху, тобто проїзд на заборонний жест, відбувся у місті Мостиська неподалік від українсько-польського кордону. Вказується, що у патрульних з'явилась традиція — на знак поваги до полеглих бійців Сил оборони вони зупиняють рух під час хвилини мовчання. Регулювальник, перебуваючи у Мостиську на перехресті, показав відповідний знак. Втім водій сріблястого автомобіля Renault Megan не спинився, а промчав за спиною правоохоронця. Громадянин не відреагував ні на оголошення про хвилину мовчання, ні на заборонний знак, ідеться у дописі.

Правоохоронці пояснили, що зафіксували порушення правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 122 КУпАП — проїзд на заборонний жест. Відповідно до постанови, 61-річний водій Renault отримав штраф 510 грн (максимально можливе покарання).

"Хвилина мовчання — це знак нашої з вами шани усім, хто загинув від рук ворога", — підсумувала Патрульна поліція.

Зазначимо, у січні 2025 року у Києві оприлюднили рекомендації для громадян, що робити під час хвилини мовчання. Відповідно до пропозицій, сигнал передаватимуть через застосунок "Київ Цифровий", через гучномовці, рекламні носії, оголошення водіїв у громадському транспорті тощо. Людям пропонують призупиняти заняття та роботу, яку вони виконують у момент оголошення. Також вказано, що є окремі випадки, коли можна не спинятись. Чи буде якийсь штраф за недотримання рекомендацій, столичні чиновники не уточнили. Водночас окремо згадуються водії громадського транспорту: наголошується, що їм спинятись не обов'язково.

Нагадуємо, в лютому юристи "Безоплатної правничої допомоги" розповіли, чи мають право поліцейські штрафувати людей, які не дотримуються хвилини мовчання. Тим часом у Рівному покарали водія, який не зупинився у відповідь на сигнал регулювальника.