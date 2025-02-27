Чи можуть патрульні штрафувати водіїв за ігнорування хвилини мовчання: юристи відповіли

За словами фахівців, чіткої заборони на продовження руху під час хвилини мовчання у ПДР немає, але водіїв можуть притягнути до відповідальності за іншими статтями.

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В Україні щодня о 9:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пам'яті про загиблих у російсько-українській війні. Попри те, що правила дорожнього руху не забороняють продовжувати рухатися під час хвилини мовчання, патрульна поліція може накласти штраф за ігнорування вимоги про зупинку, розповіли юристи "Безоплатної правничої допомоги".

"Правила дорожнього руху не мають чіткої заборони продовжувати рух під час хвилини мовчання. Але поліція може тимчасово зупиняти рух", — пояснили фахівці.

Юристи зазначають, що водії можуть отримати штраф від патрульних, якщо вони:

проігнорували заборонний жест регулювальника;

проїхали на заборонений сигнал світлофора;

відмовилися зупинитися на вимогу поліції тощо.

За яких умов можна отримати штраф за ігнорування хвилини мовчання Фото: Facebook / Безоплатна правнича допомога

Розмір штрафу залежатиме від виду правопорушення:

510 грн — за проїзд на заборонений сигнал світлофора або недотримання вимог регулювальника;

153 грн або позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців — за ігнорування вимог правоохоронця зупинитися.

Розмір штрафу залежить від виду правопорушення Фото: Facebook / Безоплатна правнича допомога

Штраф за ігнорування хвилини мовчання: інцидент у Рівному

У Рівному 27 січня водія, який проігнорував хвилину мовчання, оштрафували правоохоронці. У патрульній поліції Рівненської області розповіли, що водій не зупинився за сигналом регулювальника під час щоранкового вшанування пам’яті полеглих на війні. Чоловіка притягнули до відповідальності за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання вимоги про зупинку.

Нагадаємо, депутатка Київської міської ради та голова Координаційної ради з меморіалізації учасників війни та подій Вікторія Муха 27 січня повідомляла, що у Києві розробили рекомендації щодо хвилини мовчання. Установам, закладам й організаціям рекомендовано призупиняти роботу на хвилину на знак збереження пам'яті про загиблих.

11 лютого у Київській міській військовій адміністрації спростували повідомлення про зупинку руху громадського транспорту на 10 хвилин під час щоденної хвилини мовчання.