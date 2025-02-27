Могут ли патрульные штрафовать водителей за игнорирование минуты молчания: юристы ответили

По словам специалистов, четкого запрета на продолжение движения во время минуты молчания в ПДД нет, но водителей могут привлечь к ответственности по другим статьям.

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В Украине ежедневно в 9:00 объявляется общенациональная минута молчания в знак памяти о погибших в российско-украинской войне. Несмотря на то, что правила дорожного движения не запрещают продолжать двигаться во время минуты молчания, патрульная полиция может наложить штраф за игнорирование требования об остановке, рассказали юристы "Безоплатной правовой помощи".

"Правила дорожного движения не имеют четкого запрета продолжать движение во время минуты молчания. Но полиция может временно останавливать движение", — объяснили специалисты.

Юристы отмечают, что водители могут получить штраф от патрульных, если они:

проигнорировали запрещающий жест регулировщика;

проехали на запрещающий сигнал светофора;

отказались остановиться по требованию полиции и т.д.

При каких условиях можно получить штраф за игнорирование минуты молчания Фото: Facebook / Безоплатна правнича допомога

Размер штрафа будет зависеть от вида правонарушения:

510 грн — за проезд на запрещающий сигнал светофора или несоблюдение требований регулировщика;

153 грн или лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев — за игнорирование требований правоохранителя остановиться.

Размер штрафа зависит от вида правонарушения Фото: Facebook / Безоплатна правнича допомога

Штраф за игнорирование минуты молчания: инцидент в Ровно

В Ровно 27 января водителя, который проигнорировал минуту молчания, оштрафовали правоохранители. В патрульной полиции Ровенской области рассказали, что водитель не остановился по сигналу регулировщика во время ежеутреннего чествования памяти павших на войне. Мужчину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение требования об остановке.

Напомним, депутат Киевского городского совета и председатель Координационного совета по мемориализации участников войны и событий Виктория Муха 27 января сообщала, что в Киеве разработали рекомендации по минуте молчания. Учреждениям, заведениям и организациям рекомендовано приостанавливать работу на минуту в знак сохранения памяти о погибших.

11 февраля в Киевской городской военной администрации опровергли сообщение об остановке движения общественного транспорта на 10 минут во время ежедневной минуты молчания.