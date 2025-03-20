Промчался за спиной: полиция оштрафовала водителя, который проигнорировал минуту молчания (видео)

Регулировщики Львовской области показывают запрещающий жест и останавливают транспорт на время минуты молчания, объяснили патрульные. Таким образом влияют на водителей, которые игнорируют сигнал уважения павших бойцов.

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Водитель легкового автомобиля, который проехал перекресток во время минуты молчания, получил штраф в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях. Оформить наказание смогли благодаря тому, что регулировщик на тот момент показывал запрещающий знак. О деталях инцидента Патрульная полиция Львовской области рассказала на странице Faceboook.

Патрульные рассказали, что нарушение правил дорожного движения, то есть проезд на запрещающий жест, состоялся в городе Мостиска неподалеку от украинско-польской границы. Указывается, что у патрульных появилась традиция — в знак уважения к павшим бойцам Сил обороны они останавливают движение во время минуты молчания. Регулировщик, находясь в Мостиске на перекрестке, показал соответствующий знак. Впрочем, водитель серебристого автомобиля Renault Megan не остановился, а промчался за спиной правохранителя. Гражданин не отреагировал ни на объявление о минуте молчания, ни на запрещающий знак, говорится в заметке.

Правоохранители объяснили, что зафиксировали нарушение правил дорожного движения по ч. 2 ст. 122 КУоАП — проезд на запрещающий жест. Согласно постановлению, 61-летний водитель Renault получил штраф 510 грн (максимально возможное наказание).

"Минута молчания — это знак нашего с вами уважения всем, кто погиб от рук врага", — подытожила Патрульная полиция.

Отметим, в январе 2025 года в Киеве обнародовали рекомендации для граждан, что делать во время минуты молчания. Согласно предложениям, сигнал будут передавать через приложение "Киев Цифровой", через громкоговорители, рекламные носители, объявления водителей в общественном транспорте и тому подобное. Людям предлагают приостанавливать занятия и работу, которую они выполняют в момент объявления. При этом указано, что есть отдельные случаи, когда можно не останавливаться. Будет ли какой-то штраф за несоблюдение рекомендаций, столичные чиновники не уточнили. В то же время, отдельно упоминаются водители общественного транспорта: отмечается, что им останавливаться не обязательно.

Напоминаем, в феврале юристы "Безоплатной правовой помощи" рассказали, имеют ли право полицейские штрафовать людей, которые не соблюдают минуту молчания. Между тем в Ровно наказали водителя, который не остановился в ответ на сигнал регулировщика.