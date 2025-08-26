В Виннице мужчина с пистолетом объявил минуту молчания: в полиции раскрыли детали (видео)

Утром мужчина вышел на перекресток с пистолетом в руке и объявлял минуту молчания. Правоохранители установили, кто это был, и доставили его в участок.

Инцидент произошел 26 августа в 09:00 на перекрестке улиц Пирогова и Зодчих. Видео с места событий опубликовал Ситуационный центр города Винница.

Неизвестный мужчина вышел на проезжую часть и пытался остановить транспорт, который игнорировал минуту молчания. При этом в руках он держал предмет, похожий на пистолет.

"Ничего не понятно, но очень интересно", — отметили в соцсетях, обнародовав видео, снятое очевидцем.

На ситуацию отреагировали в полиции Винницкой области.

"Видео об этом событии распространялось сегодня по Telegram-каналам. Сотрудники Винницкого райуправления оперативно установили личность гражданина", — заявили в ведомстве.

Фото мужчины, который пытался перекрыть движение на перекрестке в Виннице Фото: Национальная полиция

Мужчина, который пытался останавливать машины, оказался местным жителем, а пистолет в его руках — игрушечным.

"Он доставлен в подразделение полиции", — передала пресс-служба.

Напомним, в марте сообщалось, что регулировщики Львовской области показывают запрещающий жест и останавливают транспорт на время минуты молчания. Это позволяет штрафовать водителей, которые игнорируют минуту молчания, ведь они продолжают движение несмотря на запрет. Максимальный штраф за такое нарушение ПДД составляет 510 гривен.

В Киеве еще в начале года разработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Учреждения, заведения и организации всех форм собственности призвали останавливать на это время работу кроме случаев, когда задачи — неотложные.