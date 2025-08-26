Инсталляция в Днепре проломила череп ребенку: 9-летняя девочка в коме (видео)

На ребенка упала инсталляция барного стула, установленная в парке. Медики нашли две трещины в ее черепе, девочка пережила кровоизлияние и находится в реанимации.

Related video

Человек, знакомый с отцом пострадавшего ребенка, рассказал, что инцидент произошел 24 августа в парке им. По ее словам, на девочку упала табуретка и "раздавила череп". С трещиной в черепе длиной 15 сантиметров она впала в кому. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

"Полиция хочет списать на несчастный случай, отец считает, что люди, которые ее туда поставили и не закрепили, должны понести ответственность, поскольку она опасна и для других детей", — подчеркнул анонимный собеседник.

На видео с места событий видно, как девочка подошла к инсталляции и начала лезть на спинку большого стула, ухватившись за нее руками. Однако под весом ребенка стул упал назад, и ребенок оказался под ним. Пострадавшую высвободили люди, которые были поблизости, и вскоре прибежала женщина, которая взяла ее на руки. В конце видео выглядит, что девочка находится в полубессознательном или бессознательном состоянии.

Детали от отца пострадавшей

Отец девочки Сергей в интервью Telegram-каналу "Днепр Оперативный" рассказал, что 24 августа его дочь была в парке Шевченко из-за концерта, на котором выступала как танцовщица. В 13:00 бабушка сообщала по телефону, что после награждения они поедут домой, а уже в 13:35 позвонила со словами о сильной травме.

Девочку забрали на "скорой", и она находится в реанимации. После КТ и МРТ ее ввели в искусственную кому, медики зафиксировали две трещины в черепе — над правым глазом и на затылке, последняя длиной достигает 10-15 сантиметров и по форме напоминает молнию.

Фото Сергея Чайки — отца девочки, на которую упал стул Фото: Суспільне

По предварительным прогнозам, 9-летняя Ева проведет в коме 2-4 дня, за которые ей должны провести ряд операций и обследований. Сергей рассказал, что получил звонок от мужчины, который назвался начальником охраны парка. Собеседник спросил о состоянии ребенка, но помощи не предлагал. В то же время правоохранители, по словам отца, квалифицировали дело как несчастный случай. Мужчина настроен заручиться помощью адвоката и добиваться справедливости в полиции, а возможно и в судах.

"Сейчас место, где произошел ужасный инцидент, ограждено лентой", — добавили журналисты.

Реакция правоохранителей

В Днепропетровской областной прокуратуре подтвердили, что 24 августа в одном из парков Днепра на ребенка упала инсталляция в виде стула. В результате 9-летняя девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Правоохранители возбудили два дела — о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, а также о служебной халатности. Продолжается установление всех обстоятельств.

Инсталляция не была закреплена: кто виноват

Директор коммунального предприятия "Городская инфраструктура" Алексей Тесля сообщил "Суспільному", что проводится внутреннее служебное расследование. Он пояснил, что инсталляция — это фотозона, и закрепления она не предусматривает. Большие стулья предназначены для того, чтобы рядом с ними фотографировались, и локация не должна была использоваться как детская площадка.

Фото инсталляции после инцидента Фото: Суспільне

Однако отец девочки придерживается другого мнения.

"Я считаю, что если бы эта инсталляция была как-то зафиксирована или прикручена к полу, такой трагедии бы не произошло вообще. Если кто-то позволил эту инсталляцию поставить в таком виде — то люди должны нести за это ответственность. Потому что эта инсталляция до сих пор там и в любую минуту этот стул может убить еще кого-то", — заявил Сергей.

Он добавил, что получил около 50 звонков от начальник охраны и не считает инцидент несчастным случаем.

В каком состоянии ребенок: что говорят медики

Заведующий отделением интенсивной терапии больницы рассказал "Суспільному", что состояние девочки — тяжелое, сохраняется угроза жизни. Она получила черепно-мозговую травму с переломом костей затылка и височной кости, также медики диагностировали внутреннее кровоизлияние и кровоизлияние в желудочковую систему мозга. Работу сердца и дыхания стабилизировали, 25 августа нейрохирурги провели операцию, но может потребоваться еще одно оперативное вмешательство.

"Острый период при черепно-мозговых травмах длится от 2 до 5 суток. То есть это то время, за которое состояние ребенка может ухудшиться", — пояснил врач в комментарии ТСН.

Напомним, утром 26 июня мужчина с пистолетом вышел на перекресток и пытался останавливать движение транспорта. Полиция Винницы разыскала его менее чем за сутки и раскрыла неожиданную деталь.

Бывшего офицера Ужгородского отдела полиции и ветерана российско-украинской войны Ивана Белецкого похитили прямо посреди улицы мужчины в масках. Очевидица рассказала, что неизвестные в черных майках и джинсах били ее по рукам. Впоследствии выяснилось, что мужчину забрали в ТЦК.