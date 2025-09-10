Вбивство Ірини Заруцької: Трамп вимагає смертної кари для злочинця

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Після скоєного той заслуговує лише на смерть, наголошує очільник Білого дому.

У своєму дописі у соцмережі Truth Social президент США назвав Брауна «твариною, що жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, котра приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки».

Трамп вимагає смертної кари для вбивці Ірини Заруцької Фото: Truth Social / Donald Trump

Нагадаємо, у серпні цього року американець зарізав у трамваї 23-річну біженку з України. Це сталося у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна), куди Ірина Заруцька разом із сім’єю переїхала після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував убивство українки Ірини Заруцької в Північній Кароліні та обіцяв розібратися у цій справі.

Також Фокус повідомляв, що вбивці української біженки загрожує смертна кара. У штаті Північна Кароліна страти не проводилися майже десять років – але, якщо суд визнає Декарлоса Брауна винним у федеральному злочині, йому може загрожувати саме смертний вирок.

Зауважимо, що фігурант справи про вбивство Заруцької — бездомний 34-річний громадянин США Декарлос Браун — заарештовувався щонайменше 14 разів за різними звинуваченнями, включно з крадіжкою, збройним пограбуванням, зломом, нападом і погрозами. У 2014 році Браун відбув п'ятирічний строк за збройне пограбування і невдовзі знову був заарештований за напад на сестру.