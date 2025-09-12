"Был опустошен": отец убитой в США Ирины Заруцкой не смог приехать на ее похороны (фото)

Отец убитой в США 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

В убийстве Ирины Заруцкой подозревают бездомного Декарлоса Брауна-младшего — по данным следствия, он напал на украинку с ножом в поезде 22 августа. Отец погибшей "был опустошен" из-за того, что не смог попрощаться с дочерью, пишет Daily Mail.

По данным журналистов, Ирина эмигрировала в США с матерью Анной, братом Богданом и сестрой Валерией. Отец Станислав остался в Украине, поскольку ему еще не исполнилось 60 лет, и для него действует запрет на выезд за границу.

Станислав до полномасштабной войны работал строителем, а мать в Украине была домохозяйкой и увлекалась рукоделием и вязанием крючком.

Отец убитой в США Ирины Заруцкой не смог попасть на ее похороны Фото: X (Twitter)

Убитая Ирина Заруцкая была художницей и любила животных

В написанном семьей некрологе Ирины Заруцкой рассказывается, что она была "одаренной и страстной художницей". Девушка закончила в Киеве профессиональный колледж "Синергия" по специальности "Искусство и реставрация".

По воспоминаниям семьи, Ирина очень любила животных, часто ухаживала за любимцами соседей и мечтала стать ветеринарным ассистентом. Также она за очень короткое время овладела английским языком и хорошо им владела.

Девушка работала в магазине одежды и в пиццерии, а также была моделью и сотрудничала с фотографом и визажистом Ульяной Козловской.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

Американец зарезал в трамвае 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую вечером 22 августа. Друзья семьи погибшей рассказывали, что она недавно перебралась в США, спасаясь от войны.

Подозреваемому Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина, грозит смертная казнь, ему инкриминируют умышленное убийство первой степени.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство Ирины Заруцкой и назвал подозреваемого "животным, которое жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины". Он также требует смертной казни для убийцы.

Daily Mail 10 сентября писало, что подозреваемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой признался в причинах нападения своей сестре. Он заявил, что девушка "читала его мысли".