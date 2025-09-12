"Був спустошений": батько вбитої у США Ірини Заруцької не зміг приїхати на її похорони (фото)

Батько вбитої у США 23-річної української біженки Ірини Заруцької, Станіслав Заруцький, не зміг приїхати на похорон доньки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

У вбивстві Ірини Заруцької підозрюють бездомного Декарлоса Брауна-молодшого — за даними слідства, він напав на українку з ножем у поїзді 22 серпня. Батько загиблої "був спустошений" через те, що не зміг попрощатися з донькою, пише Daily Mail.

За даними журналістів, Ірина емігрувала до США з матір'ю Анною, братом Богданом і сестрою Валерією. Батько Станіслав лишився в Україні, оскільки йому ще не виповнилося 60 років, і для нього діє заборона на виїзд за кордон.

Станіслав до повномасштабної війни працював будівельником, а мати в Україні була домогосподаркою та захоплювалася рукоділлям і в'язанням гачком.

Батько вбитої у США Ірини Заруцької не зміг потрапити на її похорон Фото: X (Twitter)

Вбита Ірина Заруцька була художницею і любила тварин

В написаному родиною некролозі Ірини Заруцької розповідається, що вона була "обдарованою та пристрасною художницею". Дівчина закінчила у Києві професійний коледж "Синергія" за спеціальністю "Мистецтво та реставрація".

За спогадами родини, Ірина дуже любила тварин, часто доглядала за улюбленцями сусідів і мріяла стати ветеринарним асистентом. Також вона за дуже короткий час опанувала англійську мову та добре нею володіла.

Дівчина працювала в магазині одягу та в піцерії, а також була моделлю та співпрацювала з фотографом і візажистом Уляною Козловською.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

Американець зарізав у трамваї 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку ввечері 22 серпня. Друзі сім'ї загиблої розповідали, що вона нещодавно перебралася до США, рятуючись від війни.

Підозрюваному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку у приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна, загрожує смертна кара, йому інкримінують умисне вбивство першого ступеня.

Президент США Дональд Трамп відреагував на убивство Ірини Заруцької та назвав підозрюваного "твариною, що жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України". Він також вимагає смертної кари для вбивці.

Daily Mail 10 вересня писало, що підозрюваний в убивстві українки Ірини Заруцької зізнався в причинах нападу своїй сестрі. Він заявив, що дівчина "читала його думки".