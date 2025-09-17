"Боялась спугнуть счастье": мать парня убитой в США Ирины Заруцкой поделилась воспоминаниями

Юлия, мать Станислава Никулицы, который встречался с Ириной Заруцкой, рассказала, что они жили вместе и официально были прописаны в одном доме.

По словам женщины, Заруцкая была очень талантливой, а когда рисовала картины то как собственную подпись, добавляла на них грибочки. Именно поэтому ее парень Стас украсил надгробие Ирины наклейками с грибами. И добавил изображение гриба в свой профиль в Instagram. "Это не имеет никакого отношения к наркотическим ассоциациям: Ира даже крепкого алкоголя не употребляла", — рассказала Юлия "Суспільному".

Юлия рассказывает, что самым счастливым периодом в жизни Иры стал год, проведенный со Стасом.

Ирина Заруцкая Фото: Соцсети

"Ира даже боялась кому-то признаться, насколько она счастлива, чтобы не "распугать" это ощущение. К сожалению, их счастье трагически оборвалось", — сказала Юлия.

Американские медиа уже обращались к Стасу за комментариями, однако он воздерживается от каких-либо высказываний до начала суда, который запланирован на 19 сентября.

До этого парень Ирины в своих Instagram-историях распространял посты с критикой магистрата Терезы Стокс. Известно, что именно она освободила подозреваемого убийцу Заруцкой Декарлоса Брауна.

Для защиты убийцы даже собирали донаты на адвоката. После того, как об этом стало известно, общество и медиа резко раскритиковали такую инициативу, и платформу для сбора средств заблокировали. До блокировки успели собрать около 40 тысяч долларов.

По данным полиции, подозреваемый якобы связан с местной мафией, поэтому из соображений безопасности парню и семье Ирины посоветовали пока не делать публичных заявлений. Сейчас Браун проходит психиатрическую экспертизу.

Также, Юлия рассказала, что Ирина Заруцкая тесно общалась с отцом, который остался в Киеве. Она поддерживала его и была очень привязана к семье.

Дядя Заруцкой, который живет в США, рассказал, что девушка настолько хорошо чувствовала себя в США, что ее семья решила похоронить ее именно в Америке, несмотря на то, что Госдеп предлагал оплатить все расходы на доставку ее тела в Украину. Он также рассказал, что первой работой Ирины в США стал дом престарелых. После ее смерти более 100 человек из этого дома приехали на ее похороны.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой в США

Ирину Заруцкую убили 22 августа в вагоне трамвая в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Девушка после начала полномасштабного вторжения России в Украину приехала в США.

Убийство Ирины Заруцкой

23-летнюю Ирину Заруцкую убил 34-летний Декарлос Браун. Момент убийства попал на камеры наблюдения и инцидент получил огласку после того, как выяснилось, что это не первое нападение Брауна и он неоднократно сидел в тюрьме.

Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Мотив убийства остается неизвестным, расследование продолжается. Сам Декарлос Браун заявил своей сестре, что Ирина якобы "читала его мысли".

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует смертной казни для Дераклоса Брауна, а Илон Маск пообещал выделить 1 миллион долларов на создание муралов с изображением Ирины.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию, что из-за запрета на выезд отец Ирины Заруцкой не смог приехать на прощание с ней. Он заверил, что мужчина уже прибыл в США.

Также выяснилось, что убийца Ирины Заруцкой происходит из семьи преступников. Его отец, брат и сестра сидели в тюрьме.